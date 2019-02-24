Son Dakika Haberleri: AK Parti'de Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç Oldu

AK Parti'de Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç Oldu

1 saat önce

TBMM'de AK Parti grubu, Mustafa Şentop'tan boşalan Meclis Başkan Vekili görevine AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'i getirdi.

AK Parti'de Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç Oldu, System.String[]
TBMM'de AK Parti grubu, Mustafa Şentop'tan boşalan Meclis Başkan Vekili görevine AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'i getirdi.

TBMM'de AK Parti grubu, Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında basın kapalı toplandı. Toplantıda, Mustafa Şentop'tan boşalan Meclis Başkan Vekili koltuğuna, Isparta Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç getirildi. Mecliste CHP, MHP ve HDP'nin Başkan Vekili de bulunuyor.

Haber:  ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:27 Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti, Güncel
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