AK Parti'de Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç Oldu
1 saat önce
TBMM'de AK Parti grubu, Mustafa Şentop'tan boşalan Meclis Başkan Vekili görevine AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'i getirdi.
TBMM'de AK Parti
grubu, Mustafa Şentop
'tan boşalan Meclis Başkan Vekili görevine AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç
'i getirdi.
TBMM'de AK Parti grubu, Grup Başkanı Naci Bostancı
başkanlığında basın kapalı toplandı. Toplantıda, Mustafa Şentop'tan boşalan Meclis Başkan Vekili koltuğuna, Isparta Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç getirildi. Mecliste CHP
, MHP
ve HDP
'nin Başkan Vekili de bulunuyor.
Haber: ANKARA, -
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:27 Kaynak: DHA
AK Partili Kenan Sofuoğlu: Lamborghini ile Okullara Giderek Çocuklara Örnek Oluyorum
Son Dakika! TBMM Başkanlığı Seçiminin İlk Tur Sonuçları Belli Oldu
Bakan Soylu: Üstü Düzey İsimler Öttü, Önümüzdeki Günlerde Açıklayacağız
Milyonlarca Araç Sahibine Kötü Haber! Benzin ve Motorine Yeni Zam Yolda