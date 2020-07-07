AK Parti'de yeni görevlendirme - Son Dakika

AK Parti Konya İl Başkanlığında üç başkan yardımcısı görevlerini devrederek kongre çalışmalarını yürütecek bir komisyonda görevlendirildi. Görev değişikliği ile söz konusu başkan yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı.



AK Parti Konya İl Başkanlığında yeni görevlendirmelerle üç başkan yardımcılığında nöbet değişimi gerçekleşti. Buna göre tanıtım ve medyadan sorumlu başkan yardımcılığına Ahmet Fatih Özboyacı'nın yerine Ebrar Çoban, mali ve idari işlerden sorumlu başkan yardımcılığına Mehmet Yüzbaşıgil'in yerine Mehmet Ay, sosyal politikalardan sorumlu başkan yardımcılığına Mehmet Yavuz'un yerine Mustafa Gürbüz getirildi. İl Başkan Yardımcılığı görevlerini devreden Ahmet Fatih Özboyacı, Mehmet Yüzbaşıgil ve Mehmet Yavuz, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'nın başkanlığında oluşturulan, ilçe ve il kongre süreçlerini yönetecek bir komisyonda görevlendirildi.



"Bir üst kurulda davamıza hizmet edecekler"



Görev değişiklikleri ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Ahmet Fatih Özboyacı, Mehmet Yüzbaşıgil ve Mehmet Yavuz başkanlarımıza bugüne kadar hem kendi birimlerine hem de teşkilatımıza yaptıkları katkılar için teşekkür ediyorum. Bundan sonra bir üst kurulda davamıza hizmet etmeye devam edecekler. Yeni atanan Ebrar Çoban, Mehmet Ay ve Mustafa Gürbüz başkanlarıma da yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi bu bir bayrak yarışıdır ve görevler gelip geçicidir. Önemli olan görevimiz ne olursa olsun hakkıyla ülkemize, şehrimize ve davamıza hizmet edebilmektir. Yeni görev değişikliklerinin teşkilatlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - KONYA