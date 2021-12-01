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AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Kulp ve Lice ilçelerinde toplantı yaptı - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Kulp ve Lice ilçelerinde toplantı yaptı

01.12.2021 16:17
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Kulp ve Lice ilçelerinde toplantı yaptı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca Kulp ve Lice ilçelerinde "İlçe Danışma Meclisi Toplantısı" gerçekleştirildi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca Kulp ve Lice ilçelerinde "İlçe Danışma Meclisi Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kulp Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşkilatlarıyla 2023 hedeflerine azimle yürüdüklerini söyledi.

AK Parti'nin devletin milletle bütünleşmesinin hareketi olduğunu belirten Aydın, AK Parti'nin Türkiye'yi yeniden güçlü ve büyük bir ülke olarak ayağa kaldırma mücadelesinin adı olduğunu kaydetti.

Partilerinin yerli ve milli bir siyasi hareket olduğunu ifade eden Aydın, şöyle dedi:

"AK Parti, kültürde, sanatta, edebiyatta, ekonomide ve teknolojide dışa bağlı değil, çıkar çevrelerinin ellerinde değil, sadece ve sadece milletin emrinde olan bir siyasi harekettir. Arkamızda milletten başka hiçbir güç yok, olmayacak da. Bizler AK Parti teşkilatı olarak hem ülkemize hem de Diyarbakır'ımıza hizmet etmeye devam ediyor, her daim hemşehrilerimizle el ele gönül gönüle olmaya özen gösteriyoruz."

Hem saha çalışmalarına ağırlık verdiklerini hem de her türlü sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif konularda kent için çalıştıklarını dile getiren Aydın, milletle bir ve beraber olmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Saha çalışmalarıyla vatandaşları ziyaret edip taleplerini yerine getirmek için mücadele ettiklerini aktaran Aydın, "Devletimiz ile milletimiz arasında bir nevi köprü görevi üstlenerek, hizmetlerin vatandaşlarımıza daha çabuk ulaşmasına imkan sağlıyoruz. Kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye'de birçok değişim yaşadık, ama değişmeyen tek şey AK Parti anlayışı, halka hizmet anlayışıdır. Bizim çabamız, hükümetimizin yapmakta olduğu hizmet siyasetini gönül siyaseti ile taçlandırmak ve insanlarımızın yüreğine dokunmaktır." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman ise, AK Parti'nin kadınlardan aldığı güç ile 20 yıldır güçlü bir şekilde iktidarını sürdürdüğünü söyledi.

Ataman, kadınların siyasette etkin olması, toplumda güçlü hale gelmesi ve iş hayatında yükselmesinin partilerinin kadınlara verdiği değeri gösterdiğini dile getirdi.

Daha sonra, Lice ilçesinde toplantı düzenlendi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Kulp ve Lice ilçelerinde toplantı yaptı

Diyarbakır, AK Parti, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Kulp ve Lice ilçelerinde toplantı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Kulp ve Lice ilçelerinde toplantı yaptı - Son Dakika
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