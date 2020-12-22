AK Parti Düzce il teşkilatından antik kentteki kazı alanına ziyaret - Son Dakika

AK Parti Düzce il teşkilatından antik kentteki kazı alanına ziyaret
22.12.2020 15:47
AK Parti Düzce İl Başkanlığı heyet olarak Konuralp antik kentte devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.
AK Parti Düzce İl Başkanlığı heyet olarak Konuralp antik kentte devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.
İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İl Başkanı Mustafa Keskin, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk, İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük, Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile ilçe belediye ve teşkilat başkanlarının Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kentte bulunan tiyatroki kazı alanını ziyaret ettiği belirtildi.
Bölgede incelemelerde bulunan heyetin yetkililerden kazı çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi aldığı kaydedildi.
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