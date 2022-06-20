AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Süloğlu ilçesine noter açılacağını belirtti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin Süloğlu ilçesine noterlik açılacağı belirtti.
Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, noterlik bulunmayan Süloğlu ilçesinde noter açılmasına ilişkin kararın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalandığını bildirdi.
Yeni açılacak noterliğin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Aksal, "Edirne'de Süloğlu ilçesinde noterlik bulunmaması nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi, vatandaşımıza daha rahat erişim ve kolaylaştırıcı hizmet sunmak adına Bakanlığımız Süloğlu ilçemize bir noterlik açılması hususunda çalışmalar yapıyordu. Noterlik açılmasına ilişkin karar Adalet Bakanımız sayın Bozdağ tarafından imzalanmıştır. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
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