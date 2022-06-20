AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Süloğlu ilçesine noter açılacağını belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Süloğlu ilçesine noter açılacağını belirtti

20.06.2022 09:29
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Süloğlu ilçesine noter açılacağını belirtti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin Süloğlu ilçesine noterlik açılacağı belirtti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin Süloğlu ilçesine noterlik açılacağı belirtti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, noterlik bulunmayan Süloğlu ilçesinde noter açılmasına ilişkin kararın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalandığını bildirdi.

Yeni açılacak noterliğin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Aksal, "Edirne'de Süloğlu ilçesinde noterlik bulunmaması nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi, vatandaşımıza daha rahat erişim ve kolaylaştırıcı hizmet sunmak adına Bakanlığımız Süloğlu ilçemize bir noterlik açılması hususunda çalışmalar yapıyordu. Noterlik açılmasına ilişkin karar Adalet Bakanımız sayın Bozdağ tarafından imzalanmıştır. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa AK Parti Edirne Milletvekili Aksal sağlık çalışanlarının haklarının iyileştirileceğini belirtti AK Parti Edirne Milletvekili Aksal sağlık çalışanlarının haklarının iyileştirileceğini belirtti
Kaynak: AA

Milletvekili, Süloğlu, Edirne, Noter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Süloğlu ilçesine noter açılacağını belirtti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:33 Endonezya'da canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni tutuklandı
09:21 Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski bir "gerilla" savaşçısı olan Gustavo Petro kazandı
09:01 Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki ipler iyice koptu! 33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'yi takipten çıkardı
09:00 Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın fit vücuduna takipçilerinden yorum yağdı! "Görsel şölen yaşadık"
08:46 Erdoğan 10 günde iç ve dış ilişkiler açısından iki kritik görüşmeye katılacak! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu da masaya yatırılacak
08:37 Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, görümcesinin düğünde göbek attı! Karnı burnunda haliyle dikkat çekti
08:18 İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu! 18 adrese düzenlenen baskınlarda çok sayıda uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı
08:11 Başak Dizer, Babalar Günü'nde eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlunun fotoğrafını paylaştı! Fotoğrafta dikkat çeken detay...
21:38 Jesus yönetimindeki Fener ilk hazırlık maçına çıkıyor! Rakip Makedonya ekibi Shkupi
21:25 İstanbul'da ahşap köşk alev alev yandı! Yangın diğer yakadan görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 09:46:22. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Süloğlu ilçesine noter açılacağını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement