Yeni açılacak noterliğin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Aksal, "Edirne'de Süloğlu ilçesinde noterlik bulunmaması nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi, vatandaşımıza daha rahat erişim ve kolaylaştırıcı hizmet sunmak adına Bakanlığımız Süloğlu ilçemize bir noterlik açılması hususunda çalışmalar yapıyordu. Noterlik açılmasına ilişkin karar Adalet Bakanımız sayın Bozdağ tarafından imzalanmıştır. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Süloğlu ilçesine noter açılacağını belirtti - Son Dakika

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