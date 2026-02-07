AK Parti Ege Bölge Strateji Toplantısı Marmaris'te Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti Ege Bölge Strateji Toplantısı Marmaris'te Başladı

AK Parti Ege Bölge Strateji Toplantısı Marmaris\'te Başladı
07.02.2026 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Ege Bölge Strateji Toplantısı Marmaris'te başladı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Ege Bölge Strateji Toplantısı Marmaris'te başladı. AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Ayağa kalktık, artık koşma zamanı. Daha adil bir dünya mümkündür demek, vesayet odaklarına karşı durmak demektir" dedi.

Marmaris'te düzenlenen AK Parti Ege Bölge Strateji Toplantısı'na AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, MKYK üyeleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Ege bölgesinden Muğla, Denizli, İzmir ve Aydın ile Mersin AK Parti il başkanları ve teşkilatları katıldı. Üç gün sürecek toplantı kapsamında teşkilat çalışmaları, siyasal iletişim faaliyetleri, saha stratejileri ve bölgesel değerlendirmeler ele alınacak. Toplantıda, önümüzdeki döneme ilişkin teşkilat planlamalarının ve bölgesel çalışmaların detaylı şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, "Bizler sandıktan sandığa değil, gönülden gönüle yürüyen bir hareketin mensuplarıyız. Milletin derdiyle dertlenen, gecesini gündüzüne katan, sahada ter döken büyük bir aileyiz. AK Parti teşkilatları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmeti şeref, çalışmayı ibadet bilen bir anlayışın adıdır" ifadelerini kullandı.

SEÇİM OLMASA DA TEŞKİLATLAR SAHADA

Açılış töreninde konuşan AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, teşkilatların her zaman hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Şu an önümüzde herhangi bir seçim dönemi yok. Ancak bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatları olarak yaklaşık çeyrek asırdır aynı duyguyla, aynı heyecanla ve aynı çalışkanlıkla kendimizi yenilemenin ve yeni stratejiler belirlemenin peşindeyiz. Ayağa kalktık, artık koşma zamanı. Daha adil bir dünya mümkündür demek, vesayet odaklarına karşı durmak demektir" dedi.

Teşkilatların en önemli görevinin vatandaşla bire bir iletişim olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Kapı kapı dolaşmak, yüz yüze siyaset yapmak bizim en temel görevimizdir. AK Parti'yi var eden şey sadece iletişim araçları değil, sahada kurulan güçlü gönül bağıdır." Dünyanın önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade eden Yalçın, yeni aktörlerin yükseleceği bir döneme girildiğini belirterek Türkiye'nin bu süreçte güçlü liderlikle yol aldığını dile getirdi. Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası siyasette önemli bir referans noktası olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Marmaris, AK Parti, Politika, Ege, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Ege Bölge Strateji Toplantısı Marmaris'te Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerinden çarpıcı iddia: İnsan ticaretiyle mücadele eden isme kadın göndermiş Epstein belgelerinden çarpıcı iddia: İnsan ticaretiyle mücadele eden isme kadın göndermiş
Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti
Trump’ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı Trump'ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
“Tuvalet çukuru kazıyoruz“ dediler ama amaçları bambaşka çıktı "Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Kahreden görüntüler: Küçük Berivan terlik için girdiği derede hayatını kaybetti Kahreden görüntüler: Küçük Berivan terlik için girdiği derede hayatını kaybetti
Müzakereler bitti, ABD’nin İran’a yönelik tehditleri bitmedi Tansiyonu yükseltecek mesaj Müzakereler bitti, ABD'nin İran'a yönelik tehditleri bitmedi! Tansiyonu yükseltecek mesaj

19:37
Samsun’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
19:01
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
18:24
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
18:01
6 ilimiz kabusu yaşadı Köprüler yıkıldı, her yer sular altında kaldı
6 ilimiz kabusu yaşadı! Köprüler yıkıldı, her yer sular altında kaldı
17:43
Herkes aynı soruyu soruyor Fener taraftarını kahreden gol
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
17:06
Diyarbakır’da yağışlar barajları doldurdu, Valilikten tahliye uyarısı geldi
Diyarbakır'da yağışlar barajları doldurdu, Valilikten tahliye uyarısı geldi
16:59
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 20:25:40. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti Ege Bölge Strateji Toplantısı Marmaris'te Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.