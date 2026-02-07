AK Parti Ege Bölge Strateji Toplantısı Marmaris\'te Başladı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Ege Bölge Strateji Toplantısı Marmaris 'te başladı. AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Ayağa kalktık, artık koşma zamanı. Daha adil bir dünya mümkündür demek, vesayet odaklarına karşı durmak demektir" dedi.

Marmaris'te düzenlenen AK Parti Ege Bölge Strateji Toplantısı'na AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, MKYK üyeleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Ege bölgesinden Muğla, Denizli, İzmir ve Aydın ile Mersin AK Parti il başkanları ve teşkilatları katıldı. Üç gün sürecek toplantı kapsamında teşkilat çalışmaları, siyasal iletişim faaliyetleri, saha stratejileri ve bölgesel değerlendirmeler ele alınacak. Toplantıda, önümüzdeki döneme ilişkin teşkilat planlamalarının ve bölgesel çalışmaların detaylı şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, "Bizler sandıktan sandığa değil, gönülden gönüle yürüyen bir hareketin mensuplarıyız. Milletin derdiyle dertlenen, gecesini gündüzüne katan, sahada ter döken büyük bir aileyiz. AK Parti teşkilatları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmeti şeref, çalışmayı ibadet bilen bir anlayışın adıdır" ifadelerini kullandı.

SEÇİM OLMASA DA TEŞKİLATLAR SAHADA

Açılış töreninde konuşan AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, teşkilatların her zaman hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Şu an önümüzde herhangi bir seçim dönemi yok. Ancak bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatları olarak yaklaşık çeyrek asırdır aynı duyguyla, aynı heyecanla ve aynı çalışkanlıkla kendimizi yenilemenin ve yeni stratejiler belirlemenin peşindeyiz. Ayağa kalktık, artık koşma zamanı. Daha adil bir dünya mümkündür demek, vesayet odaklarına karşı durmak demektir" dedi.

Teşkilatların en önemli görevinin vatandaşla bire bir iletişim olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Kapı kapı dolaşmak, yüz yüze siyaset yapmak bizim en temel görevimizdir. AK Parti'yi var eden şey sadece iletişim araçları değil, sahada kurulan güçlü gönül bağıdır." Dünyanın önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade eden Yalçın, yeni aktörlerin yükseleceği bir döneme girildiğini belirterek Türkiye'nin bu süreçte güçlü liderlikle yol aldığını dile getirdi. Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası siyasette önemli bir referans noktası olduğunu ifade etti.