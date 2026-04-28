AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı: Elazığ’da aktif durumda olan bir hastanenin satışı mümkün değil

Elazığ’da kamuya ait eski hastane arazilerinin özelleştirilmesi kararı tartışma yarattı. Ejder Açıkkapı, satışın zorunlu olmadığını ve elde edilecek gelirin genel bütçeye değil ilgili kuruma aktarılacağını belirtti. Aktif hastanelerin satışının olmayacağını belirtti.

“SATIŞ ZORUNLU DEĞİL”

Açıkkapı, özelleştirme sürecine ilişkin en çok merak edilen konulara açıklık getirerek, “Kanunda bir zorunluluk yok, kurumun kendi isteğine göre şekilleniyor” dedi. Bu durumun, her taşınmaz için farklı kararların alınabileceğini gösterdiğini ifade etti.

“GELİR GENEL BÜTÇEYE DEĞİL KURUMA AKTARILACAK”

Elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin de konuşan Açıkkapı, “Satış yapıldıktan sonra elde edilecek gelir genel bütçeye aktarılmıyor, taşınmazın sahibi olan kuruma aktarılıyor” ifadelerini kullandı. Bu uygulamanın kurumların kendi kaynaklarını güçlendirmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

“VATANDAŞIN BEKLENTİLERİ İLETİLDİ”

Sürece dair vatandaşların hassasiyetlerine de değinen Açıkkapı, “Konu ile ilgili vatandaşlarımızın beklentilerini ifade ettik. Vatandaşımızın arzusu dışında bir durum olmayacaktır. ” diyerek kamuoyunun görüşlerinin yetkililere iletildiğini söyledi.

“AKTİF HASTANELER SATILMAYACAK”

En çok tartışılan başlığa net yanıt veren Açıkkapı, “Hastane satışı söz konusu olmayacaktır” dedi. Özellikle Elazığ’da aktif olarak hizmet veren sağlık kuruluşlarına dikkat çeken Açıkkapı, “Elazığ’da aktif durumda olan bir hastanenin satışı mümkün değil” sözleriyle aktif durumdaki bir hastanenin satışının olmayacağını vurguladı.