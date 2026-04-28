AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı: Elazığ'da aktif durumda olan bir hastanenin satışı mümkün değil
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı: Elazığ'da aktif durumda olan bir hastanenin satışı mümkün değil

Haberin Videosunu İzleyin
AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı: Elazığ’da aktif durumda olan bir hastanenin satışı mümkün değil
28.04.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı: Elazığ’da aktif durumda olan bir hastanenin satışı mümkün değil
Haber Videosu

Kamu arazilerini kapsayan özelleştirme kararı sonrası Elazığ’da 3 eski hastane ve arazisinin satılacağı konusu gündeme geldi. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu olarak tartışmalara açıklık getirdi ve aktif hastanelerin satışının söz konusu olmadığını vurguladı.

Elazığ’da kamuya ait eski hastane arazilerinin özelleştirilmesi kararı tartışma yarattı. Ejder Açıkkapı, satışın zorunlu olmadığını ve elde edilecek gelirin genel bütçeye değil ilgili kuruma aktarılacağını belirtti. Aktif hastanelerin satışının olmayacağını belirtti.

“SATIŞ ZORUNLU DEĞİL”

Açıkkapı, özelleştirme sürecine ilişkin en çok merak edilen konulara açıklık getirerek, “Kanunda bir zorunluluk yok, kurumun kendi isteğine göre şekilleniyor” dedi. Bu durumun, her taşınmaz için farklı kararların alınabileceğini gösterdiğini ifade etti.

“GELİR GENEL BÜTÇEYE DEĞİL KURUMA AKTARILACAK”

Elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin de konuşan Açıkkapı, “Satış yapıldıktan sonra elde edilecek gelir genel bütçeye aktarılmıyor, taşınmazın sahibi olan kuruma aktarılıyor” ifadelerini kullandı. Bu uygulamanın kurumların kendi kaynaklarını güçlendirmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

“VATANDAŞIN BEKLENTİLERİ İLETİLDİ”

Sürece dair vatandaşların hassasiyetlerine de değinen Açıkkapı, “Konu ile ilgili vatandaşlarımızın beklentilerini ifade ettik. Vatandaşımızın arzusu dışında bir durum olmayacaktır. ” diyerek kamuoyunun görüşlerinin yetkililere iletildiğini söyledi.

“AKTİF HASTANELER SATILMAYACAK”

En çok tartışılan başlığa net yanıt veren Açıkkapı, “Hastane satışı söz konusu olmayacaktır” dedi. Özellikle Elazığ’da aktif olarak hizmet veren sağlık kuruluşlarına dikkat çeken Açıkkapı, “Elazığ’da aktif durumda olan bir hastanenin satışı mümkün değil” sözleriyle aktif durumdaki bir hastanenin satışının olmayacağını vurguladı.

Ejder Açıkkapı, AK Parti, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika Elazığ AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı: Elazığ’da aktif durumda olan bir hastanenin satışı mümkün değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 16:18:04. #.0.4#
SON DAKİKA: AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı: Elazığ’da aktif durumda olan bir hastanenin satışı mümkün değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.