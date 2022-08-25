AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü ilçesini ziyaret etti

25.08.2022 15:24
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü ilçesini ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, şiddetli yağıştan etkilenen İnönü ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, şiddetli yağıştan etkilenen İnönü ilçesini ziyaret etti.

Programına, görevine yeni başlayan İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu'na "hayırlı olsun" ziyareti ile başlayan Milletvekili Günay, daha sonra yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Günay, burada yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Dün yaşanan yoğun yağış nedeniyle yaşanan sıkıntıları gidermek için çalışmalar devam ediyor. Dün geceden sabaha kadar belediye çalışanlarımız İnönülü hemşehrilerimiz için çalışmalarını sürdürdü. İlçe merkezinde yağıştan zarar gören Hatice Dönmez'in evine gittik. 'Geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduk. Eskişehir Valiliği, İnönü Kaymakamlığı, İnönü Belediye Başkanlığı, ESKİ, itfaiye, AFAD ve DSİ'ye teşekkür ediyorum. Allah devletimize ve milletimize afetin hiçbir türlüsünü yaşatmasın. İnönülü vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

YORUMLAR
500
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, kadınlarla bir araya geldi AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, kadınlarla bir araya geldi AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı Mahalle Temsilcilikleri açılışına yoğun katılım AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı Mahalle Temsilcilikleri açılışına yoğun katılım
Kaynak: AA

Milletvekili, Eskişehir, Hisarcık, İnönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:43 CHP'li Aydın Ayaydın, Azerbaycanlı çocuk ile annesine saldırmak istedi: Defolun gidin memleketinize
14:42 Ölümden dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu akşam konsere çıkacak
14:30 İstanbul'da sel felaketi! Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı
14:16 İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında yeni gelişme
14:06 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken emekli başkomiser: Kardeşi benim kadar benzemiyor! Kılıçdaroğlu'na benzemekten gurur duyuyorum
13:59 İbrahim Tatlıses'in güçlükle kurtarıldığı kazanın nedeni belli oldu
13:46 Trabzonspor tribünlerinde maç izleyen kadın, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero çıktı
13:25 İbrahim Tatlıses'i yanmaktan kurtardılar
13:18 18.17 liraya çıkan dolar, yeni yılın rekorunu kırdı!
13:12 Sosyal medyadaki iki kadının evlat edindiği iddiaları sahte çıktı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Biri annesi diğeri de halası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 15:27:58. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement