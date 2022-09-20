AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer, Nizip'te temaslarda bulundu - Son Dakika
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer, Nizip'te temaslarda bulundu

20.09.2022 11:46
AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer, Nizip'te temaslarda bulundu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Nizip ilçesindeki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve sanayicilerle bir araya geldi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Nizip ilçesindeki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve sanayicilerle bir araya geldi.

İlçedeki temasları kapsamında ilk önce Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı'yı ziyaret eden Koçer, istişarelerde bulundu.

Milletvekili Koçer, yaptığı konuşmada, kentin sosyal, kültürel ve ticari hayatına katkı sağlayacak, her türlü yenilikçi fikir, çalışma ve projeye destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Daha sonra Nizip Gümrük Müdürlüğü'ne geçen Koçer, ardından Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bazı firmaları da ziyaret etti.

Koçer'e Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan da eşlik etti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer, Nizip'te temaslarda bulundu - Son Dakika
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