AK Parti Gençlik Kolları'ndan CHP'li Çeviköz'e tepki - Son Dakika

AK Parti Gençlik Kolları'ndan CHP'li Çeviköz'e tepki

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün açıklamalarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

AK Parti Gençlik Kolları'ndan CHP'li Çeviköz'e tepki, System.String[]

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün açıklamalarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan, adliye önünde düzenlenen basın açıklamasında, Çeviköz'ün iddialarının Türkiye karşıtı bir provokasyon olduğunu savundu.

Ermenistan yetkililerince dile getirilen yalanların Çeviköz tarafından eş zamanlı olarak ifade edilmesini "manidar" bulduklarını vurgulayan Doğan, "Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye'nin Azerbaycan ile dayanışmasının önünü kesmek ve Türkiye düşmanlığı yapmak için üretiyor. Ermenistan'ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP'den duyuyoruz. Bu benzerlik utanç vericidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye düşmanlarının ürettiği provokasyonları CHP'nin sahiplenmesinin son derece yanlış olduğunu dile getiren Doğan, CHP yönetiminin Ermenistan'ın sözlerine destek vermesini milletin en iyi şekilde değerlendireceğini vurguladı.

Doğan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu açıklamayı yaparken hadi geçmişinizi silip bir kenara attınız, ASALA tarafından şehit edilen meslektaşlarınızı da mı hiç hatırlamadınız, onların aziz hatırasından hiç mi utanmadınız. Türkiye'nin Azerbaycan ile dayanışması Ermenistan'ı rahatsız ediyor ve Türkiye hakkında yalan üretiyorlar. Bu dayanışmadan CHP niye rahatsız oluyor ve Ermenistan'ın ürettiği yalanlara sahip çıkıyor? Türkiye'nin bu konudaki pusulası Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışmadır. CHP'nin pusulasını şaşırdığına, mihengini kaybettiğine, Türkiye'nin ve dostlarının sevinmesine üzülüp, düşmanlarının sevincine ortak olduğuna her geçen gün başka bir vesileyle yeniden tanıklık ediyoruz.

Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır."

Provokatif açıklamaların CHP tabanına da haksızlık olduğunu ifade eden Doğan, Türkiye'nin tek yürek Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti.

Basın açıklamasına, AK Parti Gençlik Kolları İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tarık Hatipler ve AK Parti Gençlik Kolları Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik ile partililer katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Gençlik Kolları'ndan CHP'li Çeviköz'e tepki - Son Dakika

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