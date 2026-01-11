AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş: Terörsüz Türkiye, Milletin Denetimiyle Gerçekleşecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye, bir devlet projesidir ama milletin denetimi ve gözetimi altında bir devlet projesidir." dedi.

Büyükgümüş, kentteki bir otelde AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat İstişare Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 10 yılda terörle mücadele konusunda 3 önemli stratejik kazanım elde ettiklerini söyledi.

Bunlardan ilkinin, "Malazgirt ruhu" olduğunu anlatan Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"26 Ağustos'ta başlayan, 30 Ağustos'la taçlanan bir zafer ayı olarak ağustosu her sene bir araya gelerek kutluyoruz. Aynı zamanda bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi yansıtan, önemli bir ruh olarak değerlendiriyoruz. Çünkü, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, hükümetlerimiz her zaman, özgürlük ve güvenlik dengesi gütmeden, hem özgürlüğü hem de güvenliği sağlamaya dönük adımlar atmıştır.

Terör örgütü PKK'nın nice hain eylemine rağmen bu ülkede elhamdülillah, Anadolu'da birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz asla sarsılmamıştır. Emin olun, Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında bir araya gelerek oluşturduğumuz bu kutlu çatının bunun tesisinde çok önemli bir payı var. Eğer güçlü, kararlı ve cesur adımlarla bu süreçler yürütülmemiş olsaydı, ülkemizin kardeşliğine nifak sokmaya çalışan bu adımlar Allah muhafaza tesir uyandırabilirdi."

Büyükgümüş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerek bu salonlarda gerek meydanlarda gerekse her seçim zamanında liderinin etrafında bir araya gelerek, bu kadrolar Cumhur İttifakı ile daha da güçlenerek elhamdülillah, milletimizin her zaman birliğine ve beraberliğine, 'Malazgirt ruhu'nun daha da güçlü olmasına vesile oldu."

Ahmet Büyükgümüş, bu istikamette elde edilen ikinci önemli stratejik kazanımın ise milli savunma sanayisinin inşası olduğunu aktardı.

Türkiye'nin bugün askeri ekipmanlar konusunda, dünyada öncü ülkelerden biri haline geldiğini söyleyen Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Bu teknolojinin imkanıyla, Mehmetçiğimizin fedakarlığıyla, cesaretiyle terör örgütünün inine girdik, elhamdülillah belini de büktük. Bu, ikinci büyük stratejik kazanımımızı üçüncü bir başarıyla daha taçlandırmış durumdayız. Hemen 15 Temmuz'un ardından, 3 hafta sonra... Bakın, hain bir darbe girişimi yaşanmış ama Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şunu ilan ettik, dedik ki, 'Biz artık, terör tehdidinin kapımıza gelmesini beklemeyeceğiz. Nerede, Türkiye'ye yönelmiş bir tehdit varsa bunu kaynağında yok edeceğiz.'"

Ahmet Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elhamdülillah, düzenlediğimiz sınır ötesi harekatlarla bu hedeflerimizi teker teker başardık. Bugün elhamdülillah, sınır güvenliği bakımından çok üst düzey bir noktaya geldik. Bu, elde ettiğimiz 3 önemli stratejik kazanımın sonucunda, geldiğimiz noktada terör örgütü artık varlığını sürdüremez noktaya gelmiş durumda. Kendi varlığını tasfiye edeceğini, silahları gömüp, yakacağını tüm dünyaya ilan etti.

Savunma ve istihbarat birimlerimiz de bunun gereğinin yapılıp yapılmadığını günbegün sahada takip ediyorlar. 'Bu da yetmez' dedik. Bu konunun demokratik denetimini gerçekleştirmek için TBMM'de bir komisyon kurduk. Bu alandaki çalışmaları bizzat milletimizin temsilcileri denetliyor, tartışıyor ve ele alıyor. Terörsüz Türkiye, bir devlet projesidir ama milletin denetimi ve gözetimi altında bir devlet projesidir."

Türkiye'nin terörle yaklaşık 40 yıldır mücadele ettiğini anımsatan Büyükgümüş, "Bu 40 yılın bize finansal faturası, 2 trilyon dolar. Yani, her yıl 50 milyar dolarlık bir imkan, milletimizle buluşmak yerine terör tehdidiyle heba oluyor." ifadesini kullandı.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ise temelli bir kalkınmanın örnek modelini Türkiye'de hayata geçirdiklerine değindi.

"Sadece altyapıya yatırım yapmadık, sağlıktan eğitime, enerjiden turizme kadar, daha önce 'yapılamaz' denilen birçok tesisi ve projeyi hayata geçirdik." diyen Dönmez, şunları kaydetti:

"Biz, Karadeniz'de doğal gaz bulduğumuzda milletimiz sevindi, muhalefet üzüldü. Gabar'da terörden arındırdığımız alanlarda petrol keşfederken milletimiz sevindi, muhalefet üzüldü. Togg'u yaptık, trafiğe çıkardık. İHA'larımızı, SİHA'larımızı gökyüzünde uçurduk. Bu millet sevindi, muhalefet üzüldü. Buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz, icraatlarımıza devam edeceğiz. Milletimizi sevindirmeye, muhalefeti de üzmeye devam edeceğiz."

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da parti olarak bu yola "Artık, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diyerek çıktıklarını dile getirdi.

Davalarının en güçlü dayanağının teşkilatları olduğunu vurgulayan Gürcan, "Biliyoruz ki teşkilatımız ayaktaysa ve yürüyorsa biz de yürüyoruz. Eserlerimizi anlatacak, kendimizi tanıtacak olan bizleriz. Teşkilatımızın bir arada olması, kendi sorunlarına kendi içinde çözüm bulabilmesi ve kendini yenileyebilmesi en büyük gücümüzdür." ifadelerini kullandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ise kentteki 10 kişiden 4'ünün AK Parti'ye oy verdiğini dile getirdi.

Büyük sorumluluk üstlendiklerinin altını çizen Hatipoğlu, "Birlik ve beraberlik içinde hem yerel hem de genel seçimlerde başarılı olacağız. Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirmek için en büyük oyu Eskişehir'den göndereceğiz." dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da iktidarları döneminde kente büyük yatırımlar yapıldığını belirterek, çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini kaydetti.