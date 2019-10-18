Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macaristan'da
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macaristan'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macaristan'da

29 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macaristan'da, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Yılmaz, ülkedeki Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba Türbesi'nde incelemelerde bulundu, dua etti.

Gül Baba Vakfı Başkan Vekili

Suat Gökhan Karakuş'un davetine Yılmaz'ın yanı sıra Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi ve UID Macaristan Başkanı Mehmet İnceoğlu da katıldı.

Gül Baba

Gül Baba, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat etti. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldı.

Gül Baba Türbesi, 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.

Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen "Budin'in manevi bekçisi" Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte'de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.

Macaristan, AK Parti, Gül Baba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:01 Kaynak: AA
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