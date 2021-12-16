AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, AA'ya değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Ürettikçe her şey dengelenecek. Türkiye'de bütün göstergelerin iyi olduğu bir dönemde sadece kurla ilgili bir dalgalanmanın olduğunu görüyoruz. Çok açık ve net şekilde görüyoruz ki bu ekonomik sıkıştırma işini siyasi sıkıştırmaya döndürmeye çalışıyorlar ama Türkiye bunu da aşacak, yenecek." dedi.

Demiröz, AA muhabirine, Bitlis'te dün gerçekleştirdiği temas ve incelemelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kentte tekstil ve ihracata yönelik kablo sistemleri konusunda yatırım yapmak isteyen iki iş insanı ile görüşme yaptıklarını belirten Demiröz, şöyle konuştu:

"Eren Holding tarafından yapımı devam eden kozadan iplik üretim fabrikasını inceledik. Fabrika hızla ilerlemiş. Kiler Holdingin de burada yatırım yapacağını öğrendik. Buna çok sevindik. Kiler Holding'in yatırımı da aynı çapta olacak. Orada da kozadan iplik üretilecek. Bunları üst üste koyduğumuzda yaklaşık 2 bin ile 2 bin 500 kişinin istihdamı söz konusu. Bu çok güzel. BETAV'a devredilen arıcılık tesisine de gittik. BETAV, burada yatırım yaparak Bitlis balını tanıtacak. Bitlis balını katma değerli ürün haline getirecek. Balı kahvaltılık ürünler haline getirerek paketleyecek. Bunun için çalışma başlattıklarını gördük. Tesisin yanında özel bir kolej yapacaklar."

Üniversitede arıcılık bölümü açılması ve bir enstitü kurulmasını planladıklarını aktaran Demiröz, kente tıp fakültesi kazandırılması için de önceden YÖK Başkanının yanı sıra Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren ile görüştüklerini anımsattı. Demiröz, "Tıp fakültesi kazanımıyla ilgili çalışmaları başlattık. Fiziki ortam olarak da üniversitenin girişinde sağda ilk yapılan binayı yıkıp yerine tıp fakültesi binası yapılması kararını aldık. Fakültenin laboratuvarı ve cihazları kurulacak. Bu arada YÖK'ten izin talep edilecek. Üniversite organize sanayi bölgesinde de meslek yüksek okulu açmayı planlıyor. Onun da yerini belirledik. Üniversite yürütülecek çalışmalar sonrası El-Aman Hanı'nda da kütüphane, film seti, kültürle ilgili alanlar oluşturacak." diye konuştu.

Ahmet Eren'in Bitlis'e hakim olan Şerifbey Tepesi'nde 50 yataklı bir butik otel yapılması sözünü verdiğini belirten Demiröz, bunun çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Bitlis Deresi Islah projesi kapsamında kent merkezinde yürütülen çalışmaları incelediklerini belirten Demiröz, "Dere üstünün açıldıktan sonraki son halini inceledik. Yukarıdan aşağıya kadar gezerek o güzelliği gördük. Şehir ortaya çıkmış. Tarihi kent geleceğe miras kalacak şekle gelmiş. Ocak ayının başında derenin ıslahı ile ilgili ihale yapılacak. Emeği geçenleri kutluyorum. Gerçekten Bitlis'in geleceği parlak. Bu tarihi şehre yeri ve yabancı misafirlerin geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye bunu da aşacak, yenecek"

"Ekonomi için yatırım, istihdam, üretim ve ihracat diyoruz. Bugün yaptığımız ve sarf ettiğimiz gayret tam da bu dörtlü sisteme uyuyor." diyen Demiröz, şunları söyledi:

"Ürettikçe her şey dengelenecek. Türkiye'de bütün göstergelerin iyi olduğu bir dönemde sadece kurla ilgili bir dalgalanmanın olduğunu görüyoruz. Çok açık ve net şekilde görüyoruz ki bu ekonomik sıkıştırma işini siyasi sıkıştırmaya döndürmeye çalışıyorlar ama Türkiye bunu da aşacak, yenecek. Çünkü bu ülke çok şeyler gördü. Sıkıntı var fakat bunun çaresi AK Parti'dir. Ben onu görüyorum. Vatandaşlarımızla temaslarımız oldu. Fiyat yüksekliğinden şikayet edenler var ama biz de az ve düşük gelirli insanlarımızın gelirlerini artırarak enflasyonla mücadele edeceğiz."

Demiröz, dün kentte Eren Holding tarafından yapımı devam eden iplik fabrikasında, El-Aman Hanı, Şerifbey Tepesi, İsmail Eren Spor Kompleksi, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfına (BETAV) devredilen eski arıcılık tesisi ile dere ıslah çalışmalarında incelemelerde bulunmuştu.

Demiröz ve beraberindekiler, Valilik, Bitlis Eren Üniversitesini de ziyaret etmişti.