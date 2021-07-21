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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, partisinin bayramlaşma töreninde konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, partisinin bayramlaşma töreninde konuştu

21.07.2021 18:39

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşın çektiği ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını, AK Parti olarak, inisiyatifler alarak bu sıkıntıları çözüp yola devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşın çektiği ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını, AK Parti olarak, inisiyatifler alarak bu sıkıntıları çözüp yola devam edeceklerini söyledi.

Partisinin Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, açık alanda düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Ala, açık alanlarda da olsa, buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Efkan Ala, AK Parti olarak büyük meydan okumalarla karşılaştıklarını ve bunların hepsini aşarak bugünlere geldiklerini belirterek, "Geldiğimiz yerde geriye dönüp baktığımızda, aldığımız mesafe çok ama ileriye hedeflerimize baktığımızda, alacağımız yol da çok uzun. Onun için gerçekçi, hakikatten yana ve her şeyi çok alanlı, eş zamanlı düşünerek ve yaparak yola devam edeceğiz." diye konuştu.

Pandemi dolayısıyla dünyada ciddi sorunlar yaşandığına dikkati çeken Ala, şunları söyledi:

"Elbet biz bu süreci en iyi yönetmeye çalışan ve en iyi yöneten ülkelerden biriyiz. Birçok tedbir aldık, vatandaşımızın da ekonomik yönden bazı sıkıntılar çektiğinin farkındayız, diğer alanlarda ortaya çıkan problemlerin farkındayız. Bunları da AK Parti, bugüne kadar aldığı inisiyatifler gibi inisiyatifler alarak çözecek, her şeyi yerli yerine koyup yoluna devam edecektir. Hedefimiz, nasıl ki dışarıda barış ve huzur içinde bölgesel iş birliği yapıp ticaret ve ekonomimizi geliştirmek, oralarda yaşayan insanlara huzur ve güven götürmekse, içeride de Türkiye'yi gelişmiş, kalkınmış, hedeflerine ulaşmış ve daha da ileriye emin adımlarla giden, dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına sokmaktır. Bunun için de yapılması gerekenleri yapıyoruz, yapacağız. Burada da en büyük gücümüz bu birliktelik, dayanışma ve yürek birlikteliğidir. Onun için hepimiz konuşacağız, paylaşacağız, sorunların üzerine birlikte gideceğiz."

"Bölgesel barış ve bölgesel huzuru sağlayacağız"

Ala, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet ve İslam halifelerinden Ömer bin Abdulaziz'den de bahsederek, şöyle devam etti:

"2 yıla varmadı onun halifeliği ama dünya durdukça adı adaletle anılıyor. İnsanların o ihtiyacına karşılık gelecek duruşu gösterdiği için. İnsanlara, adalet nedir, yaşayarak gösterdiği için. Onun için her alanda, her yerde, gönlümüzden, beynimizden, elimizden, ayağımızdan, kendi düşüncemizden, bilgi birikimimizden ne ortaya koyabiliyorsak, onu millete sunmaktan geri durmayacağız. Çok işimiz var, bizim hedeflerimiz belli. Yurt dışında, bölgelerde bizim politikamız şu, bölgesel barış ve bölgesel huzuru sağlayacağız. Oralarda pasif dış politika değil, aktif, inisiyatif alan bir dış politika izliyoruz. Onun için Libya'da duruma vaziyet ediyoruz, Azerbaycan'da kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarmalarına en büyük yardımı biz yapıyoruz. Neyle? İçeride koyduğumuz hedeflere kavuşarak. İnsansız hava araçlarını üretmemiş olsak, savunma sanayisinde bu hedefleri yakalamamış olsak, Türkiye'yi ekonomik açıdan 3 kat büyütmemiş olsak, bunları sağlayamayız."

"2023 bizim için çok önemli"

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ayhan Salman da 2023 yılının, Türkiye'nin 100. kuruluş yılı olduğunu anımsatarak, "Bizim için çok önemli bir dönem, seçimlerin de olduğu bir dönem. Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlarını verdi, 'Sıkılmadık el, çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacaksınız.' dedi. Biz de 'Bursa teşkilatları kurulduğu günden beri, Bursa ilimiz ve çevremizle her daim partimize en önemli desteği sağladı. Kurulduğu günden beri il, ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz her zaman teşkilatımızla birlikte önemli hizmetlerde bulundular. İnşallah Bursa teşkilatımız çok güçlü, şimdiden sahaya çıktılar. Allah'ın izniyle Bursa, talimatlarınızı en güzel şekilde yerine getirir.' dedik." diye konuştu.

Bayramlaşma törenine AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Muhammet Müfit Aydın, Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, eski bakanlardan Faruk Çelik ve siyasi partilerin temsilcileri ile partililer katıldı.

Konuşmaların ardından partililer, Kovid-19 tedbirlerine uyarak bayramlaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, partisinin bayramlaşma töreninde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, partisinin bayramlaşma töreninde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, partisinin bayramlaşma töreninde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, partisinin bayramlaşma töreninde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, partisinin bayramlaşma töreninde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, partisinin bayramlaşma töreninde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, partisinin bayramlaşma töreninde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, partisinin bayramlaşma töreninde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, partisinin bayramlaşma töreninde konuştu

Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, partisinin bayramlaşma töreninde konuştu - Son Dakika


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