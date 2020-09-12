Kandemir, AK Parti Dörtyol 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, geldikleri noktada ülkeyi bambaşka bir yere taşıdıklarını belirterek "Eskiden büyük devletlerin liderleri konuştuklarında Türkiye aleyhine, şöyle bir yüreği titrerdi milletimizin." dedi.

Kandemir, partisinin Dörtyol Kara Hasan Paşa Tesisleri'nde düzenlenen 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Bayrak ve vatan uğruna şehadete yürüyen tüm şehitlere rahmet dileyerek başladığı konuşmasında Kandemir, onlar sayesinde bugün buralarda huzurla bir arada olabildiklerini söyledi. Kandemir, bugüne kadar Dörtyol ilçesinde bayrağı taşıyıp gayret gösteren tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

AK Parti'nin vefayı, çalışkanlığı, kardeşliği, cesareti merkeze koyan bir dava hareketi olduğunu belirten Kandemir, 19 senelik serüvende çok sınamalarla karşılaştıklarını söyledi. Hikayelerinin merkezinde millet sevdasının bulunduğunu aktaran Kandemir, geldikleri noktada ülkeyi bambaşka bir yere taşıdıklarını anlattı. Türkiye'nin çok büyük bir değişim, dönüşümün arifesinde ve öncüsü olduğunu ifade eden Kandemir, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada ülkemizi bambaşka bir yere taşıdık. Eskiden büyük devletlerin liderleri konuştuklarında Türkiye aleyhine, şöyle bir yüreği titrerdi milletimizin. 'Acaba Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dalgalanacak mı, sıkıntı yaşayacak mıyız?' diye. Hatırlayın, Cumhurbaşkanımız 'One munite' dediğinde, büyük bir açıklıkla 'Haktan yana taraf oluruz biz.' adamlığını gösterdiğinde ülkenin içerisinde birileri korkmuşlardı. 'İşte şimdi yandık, çalkalanacak ekonomi, bedel ödeyeceğiz biz.' demişlerdi. Allah'a hamdolsun, bin şükür olsun, hiçbir şey olmadı. Şimdi işte görüyorsunuz, Fransa Cumhurbaşkanı ileri geri konuşuyor. Var mı gündemimizde, bir endişemiz var mı, hiçbir endişemiz yok. Bu, bizim sokaktaki vatandaşımızdan, milletimizden en üstteki siyasetçiye kadar özgüvenimizin nereye geldiğinin çok önemli bir göstergesi. Her birimiz, 'Konuşuyor orada birileri boş boş. Boş lakırdılar ediyor.' diyoruz. Ama bir şeyden eminiz onlar konuştuklarında burada artık piyasalar dalgalanmıyor. Onlar bir hesap yaptıklarında burada biz, 'Acaba ne yapacağız, yarın gün ne kadar zor olacak.' diye endişe etmiyoruz."

"Ülkemizi 2023'te hak ettiği yere taşıyacağız"

Kandemir, doğru bir yerde durduklarını ve ülkeyi çok daha güzel yarınlara taşıyacaklarını vurguladı. 2023'ün kolay bir seçim olmayacağını dile getiren Kandemir, şunları söyledi:

"Karşımızda bir ana muhalefet var ki bu milletin sevinciyle sevinemiyorlar bir türlü. Hangi meseleye bakarsanız bakın. Arşivi de karıştırsanız, bugün aldığı pozisyonlara da baksanız, görüyoruz ki maalesef bunların gözü, gönlü başka bir yerde. ya şurada, Karadeniz'de doğal gaz bulmuşuz. Hep beraber sevinsek, hep birlikte 'Ya hamdolsun işte adımlarını hazırlamıştık, kendi milli sismik gemimizi, arama gemimizi satın aldık ve o imkanlarla bin şükür işte Türkiye'yi ferahlatacak, cari açığı düşüreceğini düşündüğümüz, bildiğimiz bir keşif yaptık. Daha büyükleri ufukta birlikte sevinelim' dediğimizde şöyle ağız tadıyla sevine bildiler mi, sevinmezler, sevinemezler. Biz Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile el ele vereceğiz ülkemizi 2023'te hak ettiği yere taşıyacağız. Sonrasında da daha büyük ufuklara taşıyacağız hep beraber. Bunu birlikte başaracağız."

Kandemir, aralarına kötüyü ve kötülükleri sokmayacaklarını, el ele verip iyiyi ve iyilikleri çoğaltacaklarını, hep beraber Türkiye'yi daha güzel yarınlara taşıyacaklarını söyledi.