AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gaziantep'te Vali Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gaziantep'te Vali Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

İlk olarak Valiliğe geçen Yazıcı, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Gül'den kent hakkında bilgi aldı.

Yazıcı, daha sonra da Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Burada konuşan Yazıcı, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gaziantep'in önemli bir şehir olduğunu vurguladı.

Kentin, Türkiye'ye örnek projeler yaptığını belirten Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in çok çalışkan olduğunu söyledi.

Gaziantep'in ticaret ve sanayisiyle de örnek durumda bulunduğunu ifade eden Yazıcı, kamu görevlileri de dahil şehre gelen herkesin üretime katkı sağladığını vurguladı.

Yazıcı ayrıca, Gaziantep'in çok sayıda Suriyeli'yi misafir eden önemli bir kent olduğunu sözlerine ekledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Yazıcı'nın tecrübesine dikkati çekerek, birlikte yaptıkları çalışmalara değindi.

Kalkınma ve demokrasinin yerelde başladığını vurgulayan Şahin, Gaziantep olarak Türkiye'nin hedeflerine katkı sağlamak için çok çalıştıklarını kaydetti.

Hayati Yazıcı, Fatma Şahin, Gaziantep, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantep'te Suriyeli genç, otomobil önüne atlayarak intihar etmek istedi
Son dakika: 66 yaşına giren Erdoğan'a, grup toplantısı öncesinde doğum günü sürprizi Nişanlısından ayrılan gencin para koparmak için değil, intihar etmek için atladığı ortaya çıktı MHP Lideri Bahçeli'nin "Serok Ahmet'in PKK özlemi" sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 23:43:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]