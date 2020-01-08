AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partililerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partililerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partililerle buluştu

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Maalesef ana muhalefet partisi bizi anlamıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Maalesef ana muhalefet partisi bizi anlamıyor. Bunlar yıllarca milleti de anlamadılar. Milletin değerleriyle mücadele ettiler. Adeta milletin değerlerine savaş açtılar. Her sandığa gittiklerinde de milletimiz gereğini yaptı. Fakat bir türlü akıllanmadılar. Belli ki akıllanmayacaklar." dedi.

Kandemir, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini muhafaza eden bir ülke olduğunu belirtti.

Milletin emanetine en ufak bir zarar gelmemesi için vesayet odaklarıyla mücadele ettiklerini ifade eden Kandemir, "Biz barışçıl, adaleti arzulayan, huzurumuz olsun başka derdimiz yok diyen, köklerini medeniyetinden alan, ilhamını medeniyetinin değerlerinden alan bir siyasi hareketiz." dedi.

Kandemir, ülkede ve bölgede birlik, beraberlik ve huzurun daim olmasını dileyerek, tüm coğrafyada bunu istediklerini söyledi.

Libya tezkeresiyle ilgili tartışmaları hatırlatarak muhalefet partilerine eleştiride bulunan Kandemir, şöyle devam etti:

"Maalesef ana muhalefet partisi, bizi anlamıyor. Bunlar yıllarca milleti de anlamadılar. Milletin değerleriyle mücadele ettiler. Adeta milletin değerlerine savaş açtılar. Her sandığa gittiklerinde de milletimiz gereğini yaptı. Fakat bir türlü akıllanmadılar. Belli ki akıllanmayacaklar. Son Libya tezkeresinde, milletçe el ele vermişiz Mecliste de el ele gönül gönle milletimizin menfaatlerini savunacak bir tezkere çıkartalım... Bir de baktık ki o milliyetçi geçinenler dahil olmak üzere kol kola verdiler ve tezkereye 'hayır' dediler. Ne söylerlerse söylesinler ne yaparlarsa yapsınlar."

Konuşmaların ardından Kandemir, partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Ziyarette, AK Parti Adıyaman milletvekillerinden İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da hazır bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partililerle buluştu

Erkan Kandemir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'e: Kılıçdaroğlu gibi bana 'tek adam' mı diyorsun?
İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu Libya Devlet Yüksek Konseyi: Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
00:37 Çubuk'ta özel halk otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı - Son Dakika
00:29 Antalya çift kol nakilli yusuf oğuz'un tırnakları uzamaya başladı - Son Dakika
00:29 Ordu'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü - Son Dakika
00:28 Alman polisi tarafından öldürülen Türk'ün cenazesi Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
00:22 Alman polisi tarafından öldürülen türk'ün cenazesi türkiye'ye getirildi - Son Dakika
00:06 İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
00:00 Libya Devlet Yüksek Konseyi: Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 00:42:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partililerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]