AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, partisinin Karabük Kadın ve Gençlik Kolları kongrelerine katıldı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, partisinin Karabük Kadın ve Gençlik Kolları kongrelerine katıldı Açıklaması

02.02.2021 22:45
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, partisinin Karabük Kadın ve Gençlik Kolları kongrelerine katıldı Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin, "Tıpkı Gezi'de yaptıklarını, tıpkı çukur eylemlerinde yaptıklarını yine gençler üzerinden hayata geçirmeye çalışan o karanlık odaklarla o odaklara hizmet eden siyasi partiler yine el ele tutuştular.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin, "Tıpkı Gezi'de yaptıklarını, tıpkı çukur eylemlerinde yaptıklarını yine gençler üzerinden hayata geçirmeye çalışan o karanlık odaklarla o odaklara hizmet eden siyasi partiler yine el ele tutuştular." dedi.

Partisinin Karabük 100. Yıl Kültür Merkezi'nde yapılan Karabük Kadın Kolları 6. Olağan Kongresine katılan Karaaslan, AK Parti'nin, kadınları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayatın her alanında "özne" pozisyonuna taşıdığını, her alanda başarılı olabilmeleri içinde desteklediğini, yasal bütün düzenlemeleri yaptığını söyledi.

Karabük'ün emekçi kenti olduğunu aktaran Karaaslan, bu kentin sadece toprağının değil insanının da bereketli olduğunu kaydetti.

Karaaslan, yeniden başkanlığa seçilen Saime Öksüzoğlu'nu tebrik ederek kadın kolları üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi

Aynı yerde yapılan AK Parti Karabük Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresine de katılan Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere güvenerek başta siyaset olmak üzere onların her alanda önlerini açtığını belirtti.

Son haftalarda Boğaziçi Üniversitesinin karıştırılmaya çalışıldığını aktaran Karaaslan, "Tıpkı Gezi'de yaptıklarını, tıpkı çukur eylemlerinde yaptıklarını yine gençler üzerinden hayata geçirmeye çalışan o karanlık odaklarla o odaklara hizmet eden siyasi partiler, yine el ele tutuştular. Ama umduklarını bulamayacaklar. Yeni Türkiye'nin yeni gençleri asla kendilerini kullandırmayacak. Onlar 1960, 1980 ve 28 Şubat'ta acıları yaşayanların çocukları ve torunları. ve aynı acıları bu ülkeye yaşatmayacaklar. Onlar bilim, inanç, aile değerleri, milli ve manevi tüm kutsallarımızla birlikte bu yola çıktılar ve onları daha da yükseğe taşıyacaklar." diye konuştu.

"Bu ülkenin gençleri sizin kullanabileceğiniz türde gençler asla olmayacaklar"

Hiç kimsenin gençleri toparlayıp, seslerini yükseltip ortalığı karıştırmaya çalışmaması gerektiğini belirten Karaaslan, şöyle devam etti:

"Türkiye eski Türkiye değil ve asla da geriye dönüş yok. Çünkü biz bir yola çıktık, o yolda bugün teknolojimizle, milli savunma sistemlerimizle, o yolda bugün her alanda gelişmişlik potansiyelimizle, tarımında, eğitiminde, sağlıkta arttırarak devam ediyoruz. ve kimse kusura bakmasın hiç geriye gitmeye niyetimiz yok. Kimse sokak eylemlerinden medet ummasın, kimse oraya gençleri bir mıknatısmış gibi kullanmaya çalışmasın. Çünkü bu ülkenin gençleri artık çok daha bilinçli, bu ülkenin geçleri her şeyden önce geleceğine sahip çıkan gençler. Bu ülkenin gençleri sizin kullanabileceğiniz türde gençler asla olmayacaklar."

"Her yerde hakikati anlatın lütfen"

Türkiye'deki muhalefetin başta ana muhalefet olmak üzere muhalefet olma sınırları dışına taştığını dile getiren Karaaslan, şunları kaydetti:

"Muhalefet tüm dünyada iktidara eleştirileri, kimi zaman önerileri ile yol gösteren demektir. Demokrasiye katkısı vardır yani. Peki bizde öyle mi? Bizde bir hayırlı işin altında imzasını zaten göremediniz de yaptığımızı onlarca, binlerce hayırlı işlerle ilgili bir olumlu cümle duydunuz mu? Türkiye'de nerede bir sorun alanı, nerde bir kriz alanı oluşmaya yüz tutsa hemen oraya koşmadılar mı? 'Türkiye yansın da Recep Tayyip Erdoğan gitsin yeter ki' diyecek kadar alçalmadılar mı? Bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret ederken hiç utanmadılar. Her yerde hakikati anlatın lütfen."

Karaaslan, Türkiye'nin düne göre daha güçlü olduğunu sözlerine ekledi.

Nurullah Çelik'in Gençlik Kolları Başkanı seçildiği kongrede, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Abdurrahman Döğücü, Kadın Kolları MKYK Üyesi Şebnem Koçakelçi ve AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz de birer konuşma yaparak dilek ve temennilerini aktardı.

Çiğdem Karaaslan, AK Parti, Türkiye, Karabük, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, partisinin Karabük Kadın ve Gençlik Kolları kongrelerine katıldı Açıklaması - Son Dakika


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