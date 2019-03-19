AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Bu Vatana Kimsenin Oyun Kurmasına Müsade Etmeyiz"
57 dakika önce
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Üsküdar'da düzenlenen mitingde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:01 Kaynak: AA
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