AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Kadınlar Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Kadınlar Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Kadınlar Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, kadınların dünyanın her yerinde özel ve değerli olduğunu belirtti.

Türkiye tarihinde kadınların yerinin çok önemli olduğunu aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Emek, sevgi ve fedakarlıklarıyla aileden başlayarak bütün hayatımızı güzelleştiren kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Anadolu kadını, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da olduğu gibi gerektiğinde vatan savunmasında hayati ve mücadeleci tavrını göstermekten asla imtina etmemiş, bu ruh ve inancı kuşaktan kuşağa aktarmıştır.

Medeniyetimizin, değer ve inançlarımızın taşıyıcı unsuru olan kadınlarımız, ülkemizin gücüne güç katmaya, geleceğine imza atmaya devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 18 yıl boyunca kadınların güçlenmesi, desteklenmesi, aileyi güçlendirecek ve kadın haklarını geliştirecek sosyal politikaların uygulanması için çalıştıklarını bildiren Kaya, şöyle devam etti:

"Güçlü aile ve güçlü toplumun temelinde güçlü kadının olduğu bilinciyle kadınlarımıza yönelik 'pozitif ayrımcılığı' öncelik haline getirdik.

Kadınlarımızın yararına anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirirken, ayrımcılığı, kadına yönelik şiddet ve istismarı ortadan kaldırmayı, kadın istihdamını ve girişimciliği desteklemeyi, kız çocuklarımızın eğitimini desteklemeyi sürdürdük. Bugün siyasetten iş dünyasına, eğitimden sanata, spordan bilime kadar hayatın her alanına dokunan kadınlarımız, ülkemiz için değer üretmeye, bayrağımızı yükseltmeye devam ediyorlar."

Fatma Betül Sayan Kaya, Dünya Kadınlar Günü, Çanakkale, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:50 Kaynak: AA
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