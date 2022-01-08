Üye Girişi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Hakkarili gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Hakkarili gençlerle buluştu Açıklaması

08.01.2022 18:18
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Hakkarili gençlerle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Hakkarili gençlere Türkiye'nin dijital geleceğinin aydınlık olduğu mesajını verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Hakkarili gençlere Türkiye'nin dijital geleceğinin aydınlık olduğu mesajını verdi.

İleri, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Dilara Sina Tabak ile Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı ziyaret etti. Bir süre Akbıyık ile görüşen İleri ve beraberindekiler, kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Ticaret ve Sanayi Odasının Konferans Salonu'ndaki "Net Konuşalım" programına katılan İleri, yaptığı açıklamada, Hakkari'ye girdikleri andan itibaren kentteki pozitif enerjiyi hissettiklerini söyledi. İleri, gençlere Türkiye'nin dijital dönüşümünden, devlet organlarının bu dönüşüm sürecini nasıl yönettiklerini, ilerlettiklerini ve strateji yol haritalarını nasıl oluşturduklarını ayrıntılı şekilde anlattıklarına vurgu yaptı. Bu çalışmaların somut çıktılarına, savunma sanayisine yerleşme oranının artmasına ve yapay zeka teknolojilerinin Türkiye'de de kök salmasına değindiklerini aktaran İleri, şöyle devam etti:

"Gençlerimize şu mesajı verdik; 'Türkiye'nin dijital geleceği aydınlık, Türkiye'nin geleceği genel olarak aydınlık. Siz bu dijital gelecek içerisinde kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? Kendinize sormanız gereken soru bu.' dedik. Çok güzel bir program geçirdik, çok da güzel sorular aldık. Yaş grubu olarak da epey genç bir yaş grubuydu. Gerek uzay teknolojilerine gerek yapay zekaya ciddi ilgilerinin olduğunu gördük. Ben ümit ediyorum ki Hakkari'nin bu heyecanı devam edecek. İnanıyorum ki Hakkari'den ilerleyen yıllarda daha çok sayıda proje gelecek. Onlar da mutlaka Türkiye'nin teknoloji sahnesinde hak ettikleri yeri alacaklar diye düşünüyorum."

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da kentteki gençlerin artık teknolojiyi konuştuklarını ve bundan sonda daha fazla konuşacaklarını umut ettiklerin ifade etti. Türkiye'nin nüfusunun yüzde 15,4'ünün yaşının 15 ile 24 arası olduğunu belirten Koç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok genç bir nüfusa sahibiz. Genç nüfusun en fazla olduğu yerlerden birisi Hakkari. Bundan sonra artık dijitalleşme bir fırsat ve kaçınılmaz bir çözüm. Bu anlamda da Hakkari'yi daha iyi yere götürmek için siz gençlerin dijital teknolojilere daha yatkın olması ve daha fazla çalışması gerekiyor. Dijitalleşmeyle birlikte Kovid-19'un etkilerini minimize etmiş olduk. Eğitim, sağlık sistemlerimiz devam etti, sosyal yardımlarımız e-Devlet aracılığıyla devam etti. Biz de diyoruz ki bundan sonra bundan kaçış yok ve Hakkari olarak biz bu dijitalleşme pastasından çok büyük bir pay almamız gerekiyor. Biz dijital Türkiye vizyonuyla çıktık yola. Artık Türkiye'nin dijitalleşmesi lazım. Yenilikçi teknolojileri üretmek kadar bu teknolojilerin kullanımına imkan veren dijital altyapıları da oluşturmamız gerekiyor."

Koç, bu çalışmalardan en önemlilerinden birinin e-Devlet olduğunu aktararak kurulduğunda sadece 20 hizmeti olan e-Devlet'in şu anda 6 bin 200'ün üzerinde hizmeti olan dev bir dijital altyapıya kavuştuğunu kaydetti.

Programa, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve partililer de katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Hakkarili gençlerle buluştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Hakkarili gençlerle buluştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Hakkarili gençlerle buluştu Açıklaması

YORUMLAR
500

geri dönüşüm, AK Parti, Hakkari, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Hakkarili gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika


Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor         
18:49
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı         
16:29
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Sokak köpekleri yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı! İşte kameraya yansıyan o anlar Sokak köpekleri yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı! İşte kameraya yansıyan o anlar         
15:13
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi         
08:01
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Son Dakika: Benzin ve motorine zam Son Dakika: Benzin ve motorine zam         
20:28

Son Dakika Haberleri
18:48 Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor
18:32 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı bir hafta ücretsiz olacak
17:59 Bakan Akar, Pakistan'ın Türkiye'den ATAK helikopteri alımından vazgeçtiği iddialarını yalanladı
17:59 AK Partili Şamil Tayyar'dan muhalefet vekillerine çağrı: Madem zor günler geçiriyoruz, yüzde 30.5'lik zamdan vazgeçin
17:52 Galatasaray'da sürpriz ilk 11!
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB'de terör örgütü aparatları istihdam ediliyor, aynısı Ankara'da da var
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız
17:31 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım
16:57 Volkan Demirel: Hocam ya sen bırak, ya da ben görevi bırakayım
16:42 Yakınlarını arayan onlarca insan morgların önünde kuyruk oluşturdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 19:14:53. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Hakkarili gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement