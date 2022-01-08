AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Hakkarili gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Hakkarili gençlere Türkiye'nin dijital geleceğinin aydınlık olduğu mesajını verdi.

İleri, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Dilara Sina Tabak ile Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı ziyaret etti. Bir süre Akbıyık ile görüşen İleri ve beraberindekiler, kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Ticaret ve Sanayi Odasının Konferans Salonu'ndaki "Net Konuşalım" programına katılan İleri, yaptığı açıklamada, Hakkari'ye girdikleri andan itibaren kentteki pozitif enerjiyi hissettiklerini söyledi. İleri, gençlere Türkiye'nin dijital dönüşümünden, devlet organlarının bu dönüşüm sürecini nasıl yönettiklerini, ilerlettiklerini ve strateji yol haritalarını nasıl oluşturduklarını ayrıntılı şekilde anlattıklarına vurgu yaptı. Bu çalışmaların somut çıktılarına, savunma sanayisine yerleşme oranının artmasına ve yapay zeka teknolojilerinin Türkiye'de de kök salmasına değindiklerini aktaran İleri, şöyle devam etti:

"Gençlerimize şu mesajı verdik; 'Türkiye'nin dijital geleceği aydınlık, Türkiye'nin geleceği genel olarak aydınlık. Siz bu dijital gelecek içerisinde kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? Kendinize sormanız gereken soru bu.' dedik. Çok güzel bir program geçirdik, çok da güzel sorular aldık. Yaş grubu olarak da epey genç bir yaş grubuydu. Gerek uzay teknolojilerine gerek yapay zekaya ciddi ilgilerinin olduğunu gördük. Ben ümit ediyorum ki Hakkari'nin bu heyecanı devam edecek. İnanıyorum ki Hakkari'den ilerleyen yıllarda daha çok sayıda proje gelecek. Onlar da mutlaka Türkiye'nin teknoloji sahnesinde hak ettikleri yeri alacaklar diye düşünüyorum."

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da kentteki gençlerin artık teknolojiyi konuştuklarını ve bundan sonda daha fazla konuşacaklarını umut ettiklerin ifade etti. Türkiye'nin nüfusunun yüzde 15,4'ünün yaşının 15 ile 24 arası olduğunu belirten Koç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok genç bir nüfusa sahibiz. Genç nüfusun en fazla olduğu yerlerden birisi Hakkari. Bundan sonra artık dijitalleşme bir fırsat ve kaçınılmaz bir çözüm. Bu anlamda da Hakkari'yi daha iyi yere götürmek için siz gençlerin dijital teknolojilere daha yatkın olması ve daha fazla çalışması gerekiyor. Dijitalleşmeyle birlikte Kovid-19'un etkilerini minimize etmiş olduk. Eğitim, sağlık sistemlerimiz devam etti, sosyal yardımlarımız e-Devlet aracılığıyla devam etti. Biz de diyoruz ki bundan sonra bundan kaçış yok ve Hakkari olarak biz bu dijitalleşme pastasından çok büyük bir pay almamız gerekiyor. Biz dijital Türkiye vizyonuyla çıktık yola. Artık Türkiye'nin dijitalleşmesi lazım. Yenilikçi teknolojileri üretmek kadar bu teknolojilerin kullanımına imkan veren dijital altyapıları da oluşturmamız gerekiyor."

Koç, bu çalışmalardan en önemlilerinden birinin e-Devlet olduğunu aktararak kurulduğunda sadece 20 hizmeti olan e-Devlet'in şu anda 6 bin 200'ün üzerinde hizmeti olan dev bir dijital altyapıya kavuştuğunu kaydetti.

Programa, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve partililer de katıldı.