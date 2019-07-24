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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan Şerifoğulları'na ziyaret

48 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve beraberindekiler Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan Şerifoğulları'na ziyaret, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve beraberindekiler Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı ziyaret etti.

Çeşitli programları nedeniyle Elazığ'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Nihan Turna Sakaltaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, il yönetimiyle birlikte Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Şerifoğulları'nın 4 aylık başkanlık süresinde önemli çalışmaları hayata geçirdiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Genç ve yetenekli bir başkanımız var. Çalışmalarını yakından takip ediyorum. Elazığ'a güzel hizmetler kazandıracağına yürekten inanıyor, kendisine ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şerifoğulları ise,"Bugün genel merkezimizden gelen heyetle birlikte bazı temaslarda bulunduk. Sonrasında belediyemizi ziyarete gelerek bizleri onurlandırdılar. İnşallah görev süremiz içerisinde Elazığ'ımıza güzel hizmetler kazandırabilmek için bu görüşmelerimizi daha da sıklaştıracağız"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ
Leyla Şahin Usta, Edibe Şahin, AK Parti, Elazığ, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:50 Kaynak: İHA
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