AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partisinin Sakarya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İnşallah bundan sonra da Cumhur İttifakı'yla, milletimizden aldığımız güç ve destekle Türkiye'nin yarınları daha aydınlık olsun diye gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı Sakarya 7. Olağan İl Kongresi, Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yavuz, buradaki konuşmasında, AK Parti iktidarları döneminde hem Sakarya'da hem de Türkiye'de çok işler yapıldığını söyledi.

"Olmaz, yapılamaz" dinelenlerin hayata geçirildiğini anlatan Yavuz, "Prangalar kırıldı, tuzaklar boşa çıkarıldı. Türkiye'nin önü daha aydınlık bir hale dönüştürüldü. İnşallah bundan sonra da Cumhur İttifakı'yla, milletimizden aldığımız güç ve destekle Türkiye'nin yarınları daha aydınlık olsun diye gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın, Sakarya'nın bütün beklentilerini karşılamak üzere milletvekilleri olarak teşkilatımız, büyükşehir belediye başkanımız ve diğer unsurlarımızla kenetlenmiş ve gece gündüz çalışır bir haldeyiz." ifadesini kullandı.

Yavuz, kongrenin hayırlı, uğurlu olması dileğinde bulundu.

"Tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz"

İl Başkanı Yunus Tever de kongrelerin AK Parti'nin kendini yeniden tanımladığı ve kadrolarını tazelediği kurullar olduğunu söyledi.

Kongrelerde partiyi 2023 seçimlerine hazırlayacak yeni bir teşkilat yapısı inşa etmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Tever, şöyle devam etti:

"Önümüzde çok önemli bir yol haritası var. O da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2023, 2053 ve 2071 vizyonudur. Bu vizyonun hayata geçirilmesi için her bir teşkilat mensubu kardeşime çok önemli sorumluluklar düşüyor. Her birimiz bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek 'Büyük ve Güçlü Türkiye' ideali için tüm gücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz."

Tever, Sakarya ve Türkiye'ye dair hayallerinin bulunduğunu dile getirerek, "Sakarya'ya, Cumhur İttifakı'na yakışanı yapacağız. Milleti için, vatanı için, gecesini gündüzüne katan Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarına yakışanı yapacağız. Devlet, vatan, bayrak, millet için hep beraber tek vücut olacak ve davamızı anlatacağız." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de kongrelerin demokrasi şöleni olduğunu belirtti.

Yüce, 19 yıldır millete hizmet etme yolunda AK Parti'nin çatısı altında yürümenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, Türkiye'nin partisinin iktidar döneminde geldiği noktadan gurur duyduklarını kaydetti.

Kongreye, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ile ilçe belediye başkanları, partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tek listeyle gidilen kongrede, mevcut İl Başkanı Yunus Tever, yeniden başkanlığa seçildi.