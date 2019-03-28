AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulanık'ta

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçim çalışması kapsamında Muş'un Bulanık ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçim çalışması kapsamında Muş'un Bulanık ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.



Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bulanık ilçesine gelen Cevdet Yılmaz, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde halka hitap etti. Yılmaz, "Bulanık ilçesine uzun bir süre yerel yönetim olarak hizmet etme şansımız olmadı. Bu seçimde Allah'ın izniyle Bulanık'tan fırsat istiyoruz. Bulanık ilçesine hizmet etmek için, sorunlarını çözmek için, gençlerimize, çocuklarımıza daha güzel bir Bulanık bırakmak için ve daha güzel bir gelecek bırakmak için sizlerden 31 Mart'ta ruhsat istiyoruz. 31 Mart'ta AK Parti diyecek misiniz? Selami kardeşimize 31 Mart'ta güçlü bir destek veriyor muyuz? Selami kardeşimize destek verin. Destek sizden, hizmet bizden inşallah. 31 Mart'ta Selami Beyin ellerini kaldıracak mısınız? Onun ellerini kaldırdığımızda tüm AK Parti teşkilatının, tüm milletvekillerimizin, genel merkezimizin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ellerini kaldırmış olacaksınız. İnşallah bizler de birlik ve beraberlik içinde sizlere hizmet edeceğiz. Bulanık halkının kararı başımızın gözümüzün üstündedir. Ama biz diyoruz ki Bulanık halkı bize bir fırsat versin. 18 senede yapılamayan 2 senede yapıldı. Bu sokakları görüyoruz. Ne için daha önce yapılmadı. Yıllarca Bulanık halkına hizmet etmeyi niçin düşünmediler? Bu soruları sormamız lazım. Bize bir fırsat verin hizmet nasıl yapılırmış gösterelim. Değerli kardeşlerim, biz Selami Beyin de projelerinin arkasındayız. Elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. 5 yıl içerisinde Bulanık'ın çehresi değişecek. Gençlerimize laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyanlar lazım. Çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği için tekstil kent ve tarım ve hayvancılık başta olmak üzere açacağımız işletmelerle binlerce insan iş güç sahibi olacak. Buna yürekten inanıyorum. Bu genç nüfusu daha üretken hale getirmek zorundayız. İnşallah bunu başaracağız. AK Parti belediyeciliği ile Bulanık çok güzel günler görecek. Bulanık yeni bir sayfa açacak ve yeni tarih yazacak" diye konuştu.



Daha sonra esnafları ziyaret eden Yılmaz, Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan'ı da makamında ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.



Ziyaretinde Yılmaz'a; Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve partililer eşlik etti. - MUŞ

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