Üye Girişi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin Genişletilmiş İl Dayanışma Meclisi toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin Genişletilmiş İl Dayanışma Meclisi toplantısında konuştu Açıklaması

04.07.2021 00:46
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin Genişletilmiş İl Dayanışma Meclisi toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Birileri yalan ve iftira siyasetiyle ayağımıza çelme takmak için gayret sarf ediyorlar.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Birileri yalan ve iftira siyasetiyle ayağımıza çelme takmak için gayret sarf ediyorlar. Milletin hayrına söyleyecek sözü olmayıp, milletin zihnini bulandırıp milletin yürüyüşüne bir şekilde ayak uzatmaya kalkan olursa onları kenara çeker, yolumuza Allah'ın izniyle devam ederiz." dedi.

Kurtulmuş, MAKÜ Konferans salonunda düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Dayanışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, uzun sürenin ardından teşkilat mensuplarıyla yüz yüze bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, bir tarafta sağlık şartlarını diğer tarafta ekonomik sistemin işleyişini göz önünde bulundurarak bugünlere gelindiğini belirten Kurtulmuş, bugün itibarıyla 53 milyon dozun üzerinde aşı yapıldığını aktardı.

Kurtulmuş, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcisinin bugün yaptığı açıklamayı anımsatarak salgınla mücadelede dünyada sağlık sistemi ve aşılama bakımından lider ülkelerden birinin Türkiye'nin olduğunun, dünya kamuoyuna açıklandığını anlattı.

Kovid-19'la hem devlet kurumlarıyla hem de parti teşkilatlarıyla birlikte mücadele ettiklerini belirten Kurtulmuş, vatandaşlara bu süreçte ekonomik şartlar imkan verdiği nispetle destek olunmaya gayret edildiğini vurguladı.

"Milletin ve devletin işi beklemez"

Kurtulmuş, insanların huzur ve refah içinde yaşamalarının siyasetlerinin en temel unsurlarından biri olduğuna dikkati çekerek "Türkiye salgın şartlarını bahane ederek temel ve önemli meselelerinin hiçbirisini ihmal etmemiştir." dedi.

Kurtulmuş, milletin ve devletin işinin beklemeyeceğini vurgulayarak Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli adımlarını salgın sürecinde 2020 ve 2021'de de sürdürmeye devam ettiğini belirtti.

"Türkiye İHA ve SİHA'larda bir dünya markası haline geldi." diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin uzay çalışmalarında başlattığı programı da dünya kamuoyuyla bu yıl, salgın sürecinde paylaştığını ifade etti.

Kurtulmuş, AK Parti kadrolarının en önemli gücünün, bir davasının ve hedefinin olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Birileri yalan ve iftira siyasetiyle ayağımıza çelme takmak için gayret sarf ediyorlar. Milletin hayrına söyleyecek sözü olmayıp, milletin zihnini bulandırıp milletin yürüyüşüne bir şekilde ayak uzatmaya kalkan olursa onları kenara çeker, yolumuza Allah'ın izniyle devam ederiz. AK Parti'nin sadece partilerden bir parti değildir, bir dava hareketidir. 2023 ve 2024 seçimleri Türkiye'nin geleceği bakımından en hassas seçimlerin başında geliyor. Bu seçimlerde inşallah milletimizle birlikte güzel bir sonuç alacağız. Tayyip Erdoğan bir dünya lideridir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır, güçlü bir siyasi liderdir. Tayyip Erdoğan'ın da en büyük gücü AK Parti teşkilatları ve mensuplarıdır. Biz ne kadar güçlü olursak ona o kadar büyük destek olacağız. Tayyip Erdoğan'ın gücünden istifade ederek siyasetin kenarında durmak olmaz. Bakın görüyorsunuz sürekli koşturuyor. Onun bu çabalarını, onu daha da yukarıya çıkaracak, daha da bu mücadeleyi ileriye götürecek bir adanmışlığı, gayreti, çalışmayı her beraber ortaya koyacağız."

Kurtulmuş, milletin desteğinden başka hiçbir gücü tanımadıklarını, 'Ben bu milletin gücünün üstünde hiçbir güç beşeri planda tanımadım' demenin siyasi şiarları olduğunu anlattı.

Programda, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur da konuşma yaptı. Partililer konuşmaların ardından Genel Başkanvekili Kurtulmuş'la hatıra fotoğrafları çektirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin Genişletilmiş İl Dayanışma Meclisi toplantısında konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin Genişletilmiş İl Dayanışma Meclisi toplantısında konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin Genişletilmiş İl Dayanışma Meclisi toplantısında konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin Genişletilmiş İl Dayanışma Meclisi toplantısında konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin Genişletilmiş İl Dayanışma Meclisi toplantısında konuştu Açıklaması

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin Genişletilmiş İl Dayanışma Meclisi toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı 00:47 Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı 00:02 Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Kuşun yuva yaptığı iş makinesi 1,5 ay çalıştırılmayacak 22:33 Kuşun yuva yaptığı iş makinesi 1,5 ay çalıştırılmayacak
Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği 22:24 Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu 21:57 Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu Kontrolden çıkan araç darmadağın oldu! Ağır yaralanan kemençe sanatçısı öldü 20:56 Kontrolden çıkan araç darmadağın oldu! Ağır yaralanan kemençe sanatçısı öldü
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi 20:06 Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 16:54 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı

Son Dakika Haberleri
18:36 Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak
18:35 Mostafa Mohamed'den, Galatasaray'a sevindirici haber! PSV maçında sahada olması bekleniyor
18:04 Fethiye'de can pazarı! Batan tekneden yükselen çığlıklar büyük panik yarattı
17:53 Ali Koç'tan 3 Temmuz açıklaması: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir
17:48 Fenomenin yaptığı sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti
17:46 Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var
17:16 Fenerbahçe, Napoli'yle sözleşmesi biten Elseid Hysaj için harekete geçiyor
17:03 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor
17:00 Beşiktaş, kamp kadrosuna Tyler Boyd'u dahil etmedi
16:54 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı
İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok         
01:15
Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışı ısrarlı sorulara cevap vermedi Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışı ısrarlı sorulara cevap vermedi         
00:20
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Beni tutuklamak istiyorlar CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Beni tutuklamak istiyorlar         
23:34
Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı         
22:28
Son Dakika: Brezilya'dan getirilen Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı         
22:06
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi         
20:46
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı         
16:52
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti         
14:57
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte sözleşmesindeki tüm ayrıntılar Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte sözleşmesindeki tüm ayrıntılar         
14:33
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 02:09:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin Genişletilmiş İl Dayanışma Meclisi toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement