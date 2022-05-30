BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA CENAZE NAMAZINA KATILDI - Son Dakika
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BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA CENAZE NAMAZINA KATILDI

30.05.2022 13:44

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Özel Kalem Müdürü Murat Aydın'ın vefat eden annesi Olcay Aydın'ın (80) cenaze namazına katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Özel Kalem Müdürü Murat Aydın'ın vefat eden annesi Olcay Aydın'ın (80) cenaze namazına katıldı.

Binali Yıldırım'ın Özel Kalem Müdürü Murat Aydın'ın Suşehri ilçesinde yaşayan annesi Olcay Aydın yaşlılığa bağlı olarak bir süredir tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Aydın için öğle vaktinde Bal Hatun Camisi'ndeki cenazeye AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Aydın'ın ailesi ve ilçe halkı katıldı. Merhumeye rahmet ve ailesine başsağlığı dileyen Yıldırım, Acısını paylaşmak için uzaktan yakından birçok dost, kardeşi burada toplanmış durumda. Allah, milletin birliğini, dirliğini kardeşliğini daim eylesin. Allah, bu aziz millete kötülük yapmaya çalışanlara fırsat vermesin dedi. Kılınan cenaze namazının ardından Olcay Aydın, Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA CENAZE NAMAZINA KATILDI
BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA CENAZE NAMAZINA KATILDI
BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA CENAZE NAMAZINA KATILDI
BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA CENAZE NAMAZINA KATILDI
BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA CENAZE NAMAZINA KATILDI
BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA CENAZE NAMAZINA KATILDI
BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA CENAZE NAMAZINA KATILDI
BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA CENAZE NAMAZINA KATILDI
BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA CENAZE NAMAZINA KATILDI
BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA CENAZE NAMAZINA KATILDI
BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA CENAZE NAMAZINA KATILDI
BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA CENAZE NAMAZINA KATILDI
BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA CENAZE NAMAZINA KATILDI
BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA CENAZE NAMAZINA KATILDI
BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA CENAZE NAMAZINA KATILDI
BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA CENAZE NAMAZINA KATILDI
BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA CENAZE NAMAZINA KATILDI

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Kaynak: DHA

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