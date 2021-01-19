BALIKESİR - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, Balıkesir kongresinde konuştu - Son Dakika

BALIKESİR - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, Balıkesir kongresinde konuştu

19.01.2021 18:43

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "19 yıldır yasaklarla, vesayetle mücadele ettiğimiz 27 Nisan muhtırasından tutun 15 Temmuz darbe girişimine kadarki süreçte üzerimize salınmamış hiçbir terör örgütü kalmamışken ilmek ilmek ülkemizin geleceği için çaba sarf ediyoruz.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "19 yıldır yasaklarla, vesayetle mücadele ettiğimiz 27 Nisan muhtırasından tutun 15 Temmuz darbe girişimine kadarki süreçte üzerimize salınmamış hiçbir terör örgütü kalmamışken ilmek ilmek ülkemizin geleceği için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Çam, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Balıkesir Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Kongrede, 65 yaşındaki Sevim Yıldız, Çam'ın yanına gelerek yakasına nazarlık taktı. Çam, hediyesinden dolayı Yıldız'a teşekkür etti.

Çam, daha sonra yaptığı konuşmada, kadınların AK Parti'nin başarısındaki önemine değindi.

Seçimlerde çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Çam, "Bütün illerimizde, il başkanlarımızdan milletvekillerimize, belediye başkanlarımızdan kadar her biri ak kadınlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir emeğiniz var. Şu anda 5,5 milyona ulaşan bir üye potansiyelimiz var. Değil Türkiye'de, dünyada böyle bir yapı yok." diye konuştu.

Çam, AK Parti'de, gençlerin enerjisiyle partideki tecrübelilerin bir araya gelmesiyle çok daha başarılı olduklarını vurguladı.

AK Parti'nin kurulurken milletin partisi olmak üzere yola çıktığını hatırlatan Çam, şöyle konuştu:

"19 yıldır yasaklarla, vesayetle mücadele ettiğimiz 27 Nisan muhtırasından tutun 15 Temmuz darbe girişimine kadarki süreçte üzerimize salınmamış hiçbir terör örgütü kalmamışken ilmek ilmek ülkemizin geleceği için çaba sarf ediyoruz. 20 yıldır bu ülke için taşın üstüne taş koyan bütün herkesten Allah razı olsun. Bugün geldiğimiz noktada yenilenen ve tecrübeli arkadaşlarımızla gençlerimizi bir araya getirdiğimiz kadın kolları yönetimleri oluşturduk. Bir taraftan ülkemizin geleceği için çabalarken diğer taraftan da yedi düvele karşı mücadele ediyoruz. Partimiz, ülkemizin, milletimizin ihtiyaçlarına cevap verirken diğer taraftan muhalefet partileri ve onlarla birlikte yol yürüyenler sürekli Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlıkla siyaset yapmaya çalışıyorlar. Bizler doğrular üzerine siyaset yapıyoruz. Geçmişten bugüne kadar kadın kollarımıza 'onlar yalan söyleyecek, biz doğruları söyleyeceğiz, onlar iftira atacak, biz doğruları söyleyeceğiz, onlar yapmadıkları vaatleri söyleyecek, biz icraatlarımızı anlatacağız' diyerek 19 yıldır sahada çalışıyoruz ve bugün geldiğimiz noktada 20 yılda 15 seçimde Allah'ın izniyle milletimiz bize inandı. Hep 'AK Parti' dedi."

Çam, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı'nın bir sonraki seçimde Balıkesir'deki tüm milletvekilleri adaylarının kadın olması tavsiyesinde bulunmasına, durumu eşit tutmak adına yarı yarıya olabileceği yanıtını verdi.

Kadınlara yönelik birçok çalışma yaptıklarını anlatan Çam, şunları kaydetti:

"Biz kadınların gönüllerini kazanmaya çalışırken, yasal düzenlemeler yaparak hayatlarını kolaylaştırmaya çalışırken, diğer tarafta karşımızda duran ana muhalefetin kadınları neler yapıyor ona bakmak lazım. Buradan sormak istiyoruz, kendi partilerinde kadınlara yapılan taciz, tecavüz vakalarına bugüne kadar niye ses çıkartmıyorlar? Diğer taraftan PKK'nın dağa çıkarttığı kızlar için neden ses çıkartmıyorlar? Diyarbakır ve Şırnaklı annelerimizin haklı mücadelelerinin neden arkalarında durmuyorlar? Bunları öğrenmek istiyoruz. Bunun yanında mangalda kül bırakmayan kadın dernekleri neden bu konularda sessiz kalıyor? Biz bunların cevabını ak kadınlar olarak istiyoruz."

Konuşmanın ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Meral Cengiz, güven tazeledi.

Kongreye, ilçe belediye başkanları, ilçe kadın kolları başkanları ile partililer katıldı.

BALIKESİR - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, Balıkesir kongresinde konuştu
BALIKESİR - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, Balıkesir kongresinde konuştu
BALIKESİR - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, Balıkesir kongresinde konuştu
BALIKESİR - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, Balıkesir kongresinde konuştu

15 Temmuz, Balıkesir, AK Parti, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, Balıkesir kongresinde konuştu - Son Dakika


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