Üye Girişi
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Nevşehir'de kadınlarla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Nevşehir'de kadınlarla bir araya geldi

17.09.2021 12:10
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Nevşehir'de kadınlarla bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Nevşehir'de kadınlarla ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarıyla buluştu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Nevşehir'de kadınlarla ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarıyla buluştu.

"81 İlde Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" kapsamında Nevşehir'e gelen Keşir, Uçhisar beldesindeki bir restoranda düzenlenen programda kadınlarla sohbet etti.

İl il gezerek kadınların üretime sundukları katkının artırılmasına yönelik çalışma yaptıklarını belirten Keşir, şunları söyledi:

"Anadolu'nun ilçelerinde, kasabalarında birçok kadın var, biliyorum. Küçücük dokunuşlarla zihinlerindeki o parlak fikirleri, gayreti ve çalışmayı bir araya getirip hem kendi ailelerine ekonomik katkı sağlıyorlar hem de ülkenin kalkınmasına ve üretimine katkı veriyorlar. Burada olmamızın birinci nedeni bu. Halka açık toplantılar yapıyoruz ve kadınları, tarım başta olmak üzere devletimizin verdiği hibe, destek ve fonlardan haberdar etmek istiyoruz. Sonraki süreçlerde de çabalayan kadınlarımız mentorluk yapsın istiyoruz. Bu şehrin girişimci ruhlu, çalışkan, üretken kadınları mutlaka yeni, parlak fikirler üretecek."

Nevşehir'in etkinlikler kapsamında ziyaret ettikleri 24'ncü il olduğunu kaydeden Keşir, gittikleri kentlerde görüştükleri kadınların başarı hikayelerine tanık olduklarını anlattı.

Keşir, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" adlı programa katılarak, üretime katkı sunan ve bu kapsamda çalışmak isteyen kadınlarla bir araya gelecek.

Ayşe Keşir, AK Parti, Nevşehir, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Nevşehir'de kadınlarla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılan pankartı görünce mest oldu: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada 12:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılan pankartı görünce mest oldu: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı 12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı YouTuber Tolga Özuygur, derisinin altına çip yerleştirdi 11:46 YouTuber Tolga Özuygur, derisinin altına çip yerleştirdi
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim 11:44 Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Fizyoterapist Koray Çınar, halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti 11:29 Fizyoterapist Koray Çınar, halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı 11:23 Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı
Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur 11:16 Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek 10:54 Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek

Son Dakika Haberleri
12:08 Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal
12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı
11:45 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan alıcı buluyor
11:43 Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim
11:41 Galatasaray, İtalyan takımlarına Avrupa'da maç kaybetmiyor
11:29 Fizyoterapist Koray Çınar, halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
11:27 Pelkas'ın penaltısı tekrarlanmadı! IFAB kuralı, daha önce Fenerbahçe'yi kurtarmıştı
11:22 Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı
11:19 Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak
11:16 Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur
Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi         
12:12
Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal         
12:08
Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada         
12:02
Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan alıcı buluyor Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan alıcı buluyor         
11:45
Galatasaray, İtalyan takımlarına Avrupa'da maç kaybetmiyor Galatasaray, İtalyan takımlarına Avrupa'da maç kaybetmiyor         
11:42
Pelkas'ın penaltısı tekrarlanmadı! IFAB kuralı, daha önce Fenerbahçe'yi kurtarmıştı Pelkas'ın penaltısı tekrarlanmadı! IFAB kuralı, daha önce Fenerbahçe'yi kurtarmıştı         
11:28
Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak         
11:19
Öfkeli adam, istediği şarkı çalınmayınca gazinoyu ve işletme sahibini kurşunladı Öfkeli adam, istediği şarkı çalınmayınca gazinoyu ve işletme sahibini kurşunladı         
11:05
Filistinli turistler unutkanlıklarının kurbanı oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, 2 dakika içinde çalındı Filistinli turistler unutkanlıklarının kurbanı oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, 2 dakika içinde çalındı         
10:47
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı         
10:03
Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı         
09:40
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 30 bine yaklaştı! Uzmanlar bu hızlı artışı 3 nedenle açıkladı Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 30 bine yaklaştı! Uzmanlar bu hızlı artışı 3 nedenle açıkladı         
08:00
Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü         
07:03
İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu         
19:54
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 12:15:26. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Nevşehir'de kadınlarla bir araya geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement