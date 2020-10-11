AK Parti Gerger ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika

Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a resti çekti: Devam ederlerse vuracağız

Tarım kooperatifinde çalışan 11 kişi, zimmetine 2 milyon 500 bin TL'yi geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı

Son Dakika! MSB'den ateşkesi ihlal edip sivillere saldıran Ermenistan için önemli çağrı: Uluslararası toplum sesini yükseltmeli

Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığından tüyler ürperten sözler: İki genç 'Gel gel, burada şenlik var' dedi