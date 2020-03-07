AK Parti Görele İlçe Başkanı Kamil Ok, güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Görele İlçe Başkanı Kamil Ok, güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Görele İlçe Başkanı Kamil Ok, güven tazeledi

6 saat önce

AK Parti Görele İlçe Başkanlığına Kamil Ok, yeniden seçildi.

AK Parti Görele İlçe Başkanı Kamil Ok, güven tazeledi, System.String[]

AK Parti Görele İlçe Başkanlığına Kamil Ok, yeniden seçildi.

AK Parti Görele 7. Olağan Kongresi, ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede 401 delegeden 257'si oy kullandı. Oyların tamamını alan Ok, yeniden başkanlığa getirildi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, kongrede yaptığı konuşmada, Kamil Ok ve yönetimine başarılar diledi.

İdlib'te gerçekleştirilen Bahar Kalkanı Harekatında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere şifa dileyen Öztürk, "Türkiye zor günler geçiriyor. Elbette zor bir coğrafyanın, burada kalmanın, burayı yurt yapmanın bir bedeli var. O bedeli de ödedik, ödüyoruz." dedi.

Öztürk, Türkiye'nin güçlü hükümeti, güçlü lideri, güçlü milleti ve güçlü ordusu ile bütün düşmanlara karşı çok başarılı bir mücadele verdiğini, vermeye de devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kongreye, AK Parti Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ve parti üyeleri katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:30 Kaynak: AA
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