AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Konunun milletin vicdanını rahatlatan tarzda çözülmesini isteriz" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Konunun milletin vicdanını rahatlatan tarzda çözülmesini isteriz"

16.04.2021 17:07
AK Parti Grup Başkanvekili Turan:

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, KKTC'de Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarının kapatılması kararına ilişkin, "Umarım daha özgürlükçü, makul bir yaklaşımla konunun milletin vicdanını rahatlatan tarzda çözülmesini isteriz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, KKTC'de Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarının kapatılması kararına ilişkin, "Umarım daha özgürlükçü, makul bir yaklaşımla konunun milletin vicdanını rahatlatan tarzda çözülmesini isteriz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, makamında gazetecilerle bir araya geldi. Turan, TBMM Genel Kurulunda lisanslı harita kadastro mühendisleri ile ilgili kanun teklifinin görüşüleceğini belirterek, tekfin 11 maddeden oluştuğunu ifade etti. KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarının kapatılmasıyla ilgili kararını da değerlendiren Turan, "Kıbrıs bağımsız bir devlet. Kıbrıs'ın kendi kararı ancak uluslararası hukuka baktığımızda ebeveynlerin kendi çocuklarını din eğitimine vermesi anayasal hak. Türkiye, benzer konularla çok uzun yıllar kaybetti. Türkiye bu konuda çok tecrübeli. Bu ülkeye, siyasete, devlete, millete büyük bedeli olduğunu beraber yaşadık. Kıbrıs'ın da bu tarz konuları yaşamamasını isteriz. Umarım daha özgürlükçü, makul bir yaklaşımla konunun milletin vicdanını rahatlatan tarzda çözülmesini isteriz" ifadesini kullandı.

Merkez Bankasının 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin açıklaması ile ilgili de Turan, "2002'de altın ve döviz beraber brüt döviz rezervimiz 26 milyar dolar. Bugün Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi '128 milyar dolar nerede?' diyorsak, öncelikle bu 26 milyar dolardan 128 milyar dolara kadar bu işi çıkardığımızı, başarımızı taklit ettiğini ifade etmek isterim. Eğer dedikleri gibi Merkez Bankasında böyle bir kayıp varsa bu kaybı neden bir anda üç parti beraber kullanmaya başladı. Neden bunu dün değil de bugün söylemeye başladılar. İddia ettikleri konu yeni bir konu değil. Sorunun cevabı şimdiye kadar çok defa net olarak verildi. Ama siz duymak istemiyorsanız, gözünüzü kapatıyorsanız asla kendinize gündüz yapamazsınız, hep gece yaparsınız. Siyasette ne seviye ne de nezaket bıraktılar. Tartışmalar, eylemler, afişler bunun göstergesi. Dün Menderes'e 'Yurt dışına 12 uçak dolusu altın kaçırıyor' diyen anlayışın aynısı bugün bize bu ithamlarda bulunuyor. Ortada belge, bilgi yok. Sadece ajans çalışması şeklinde ortaya koyulan bir iddia var. Bu iddia dün yokken bir anda üç parti aynı anda söylüyorsa bu başka bir hesabın, başka bir 'Başlayın' talimatının gereğidir" değerlendirmesini yaptı.

CHP'nin hesaplarını Anayasa Mahkemesinin incelediğini hatırlatan Turan, "CHP'nin hesaplarını inceleyen Anayasa Mahkemesi, toplam 3,5 milyon lira civarı usulsüzlük olduğundan dolayı partiye ceza kesti. Bunun için de vahim ama CHP ile beraber anılan sucuk, sakız, alkol, don, terlik harcaması var. Bunlar böyle adamlar. Bu adamların Anayasa Mahkemesi hesap incelemesinde sucuk, sakız, alkol, don, terlik gibi saçma sapan kalemleri şahıslara, kişilere kullandıklarını belgelediğinden dolayı ceza yediler" şeklinde konuştu.

Merkez Bankasında satılan, çıkarılan ne varsa kayda geçeceğini söyleyen Turan, "Bu bizim ülkemizin, devletimizin bankası. Zamana göre tabii ki ekonominin aktörleri bazen dövizi, bazen altını, bazen Türk lirasını artıracaktır. İşlem budur. 'Faiz artmasın' diye yapılan adımlar vardır. Bu adımları eleştirebilirsiniz ama faiz artmasın diye ekonominin argümanlarının değerlendirilmiş olmasından kaynaklı bir eleştiriyse bunu baş tacı ederiz. Ama olayı sadece siyasi hesaplarla Merkez Bankasının CHP gibi yönetildiğini zannederek bu ithamlarda bulunulmasını ne hükümetimiz ne de Merkez Bankası yönetimi hak etmiyor. Merkez Bankası devletin bankası. Bu kadar ağızlarına sakız yapmalarını doğru bulmuyorum. Buna ilişkin açıklamalar yapıldı. Tekrar arzu ediyorlarsa randevu alsınlar. Gitsinler Merkez Bankasına izah etsinler. Biz bu adımları, üretim ekonomisini canlandırmak için attık. 'Faiz artmasın' diye bu adımları attık ama şimdi ısrarla bu hesabı sorduğunu zannedenler, aslında kendi faiz taleplerinin yerine gelmediğini düşünenlerin sözcülüğüne soyunuyorlar. Bu, akli bir işlem değil. Akli bir işlem olsaydı, buna zamanında 'Nerede bu?' derlerdi. Şimdi yapmaları, dün 'Damat nerede?', bugün 'Merkez Bankasının paraları nerede?', yarın da başka bir şey olacak. Bir siyasi kavganın, ajans çalışmasının karşılığı bunlar. Bunun ülkeye haksızlık olduğu kanaatindeyim" diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Türkiye, dolar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'Konunun milletin vicdanını rahatlatan tarzda çözülmesini isteriz' - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Son haftalarda formayı kaybeden taraftarın sevgilisi Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye veda ediyor Son haftalarda formayı kaybeden taraftarın sevgilisi Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye veda ediyor Babasıyla aynı kaderi paylaşan inşaat işçisi genç, 6'ıncı kattan düşerek can verdi Babasıyla aynı kaderi paylaşan inşaat işçisi genç, 6'ıncı kattan düşerek can verdi ABD'de çocuklarını boğarak öldüren kadın, ifadesiyle kan dondurdu ABD'de çocuklarını boğarak öldüren kadın, ifadesiyle kan dondurdu Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı ABD Başkanı Biden, Putin'e 'Klutin' deyince sosyal medyanın gündemine oturdu ABD Başkanı Biden, Putin'e 'Klutin' deyince sosyal medyanın gündemine oturdu Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Cengiz'in, Cengiz'in, "Cinsel partilerinden bıktık" sözlerini Avrupa basını şöyle yorumladı: Türkiye'de şaşırtıcı şeyler oluyor         
17:36
Bunalıma giren iki çocuk babası adam, bıçakla kendisine zarar verdi Bunalıma giren iki çocuk babası adam, bıçakla kendisine zarar verdi         
17:01
Mesut Özil, Oliver Giroud ve Jerome Boateng'i Fenerbahçe'ye getirmek için devreye girdi Mesut Özil, Oliver Giroud ve Jerome Boateng'i Fenerbahçe'ye getirmek için devreye girdi         
16:50
Almanya Başbakanı Merkel, birçok ülkenin kullanımını durdurduğu AstraZeneca aşısı oldu Almanya Başbakanı Merkel, birçok ülkenin kullanımını durdurduğu AstraZeneca aşısı oldu         
16:45
Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
16:35
Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri, Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri, Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti         
16:22
AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor         
16:14
Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu         
15:43
Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız         
14:23
Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor         
14:20
Genç kadın, araba hırsızını tazyikli suyla etkisiz hale getirdi! Şaşkına dönen hırsız yakalandı Genç kadın, araba hırsızını tazyikli suyla etkisiz hale getirdi! Şaşkına dönen hırsız yakalandı         
12:17
Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı         
11:46
Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı         
10:59
Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde         
10:47
İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti         
09:43
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 18:05:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Konunun milletin vicdanını rahatlatan tarzda çözülmesini isteriz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei