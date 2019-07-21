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AK Parti Grup Başkanvekili Turan köy ziyaretlerini sürdürüyor

30 dakika önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, köy ziyaretlerine devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan köy ziyaretlerini sürdürüyor, System.String[]
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Turan, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Recep Bulan ve Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi Hasan Engin ile birlikte ilçeye bağlı Çavuşköy, Taştepe ve Alpagut köylerini ziyaret etti. Turan, "Çanakkalemizde hamdolsun çok işler yaptık. Mesela Lapseki ilçemizde hastanemizde artık ameliyat yapılıyor. Biga ilçemizdeki hastanemizde de, aynı Çanakkale merkezde de büyük bir hastane yapıldı yani kısacası bütün ilçelerimizin hastane, okul, yol, su, alt yapı hepsinin elden geçirmesini yaptık. Bölgemizde ciddi anlamda meyve, tarım ürünü var ama bunların paketlenmesi, depolanması, ihracı sıkıntılıydı. Çanakkale'nin Ezine ilçemiz tarafında Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor. O bölgede tüm tarım ürünleri dünya pazarına çıksın diye harika bir iş yapılıyor. Şu an alt yapı çalışmaları devam ediyor. 8 bin kişinin çalışacağı, 91 fabrikanın temelinin atılacağı bir yer, devasa bir yer. Şu an çalışmalar bu bölgede devam ediyor. Çanakkalemiz tarımın yanında turizm memleketi. Troyası olsun, şehitliği olsun yaptığımız çalışmalar ile hepsini ayağa kaldırdık. Çanakkale şehitliğine 10-15 yıl kadar önce 300 binlerde ziyaretçi ortalaması vardı, şimdi ise 3 milyonu açtı ziyaretçi sayısı. Yani bizim insanımız ekmeğini tarımdan da turizmden de yiyor" dedi. - ÇANAKKALE
Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:44 Kaynak: İHA
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