Üye Girişi
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta huzurevini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta huzurevini ziyaret etti Açıklaması

22.07.2021 15:02
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta huzurevini ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Hatırlayın pandemi döneminde birçok ülkede yaşlılar huzurevlerinde ölüme terk edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Hatırlayın pandemi döneminde birçok ülkede yaşlılar huzurevlerinde ölüme terk edildi. Birçok ülkede insanlar huzurevlerinde unutuldular. Ama Türkiye'de biz, 'Önce büyüklerimiz.' dedik." dedi.

Ünal, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Şehit Hakan Duygal Huzurevi'ni ziyaret etti.

Huzurevi girişinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya tarafından karşılanan Ünal ve beraberindekiler, çalışanlardan bilgi alarak huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından birçok ünlü sanatçının arkasında gitar çalan ve vokalistlik yapan 70 yaşındaki huzurevi sakini Neşat Dinçer, mini konser verdi.

Ünal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllarca ülkesine ve çevresine hizmet etmiş bireylerle bir arada olmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Bu tarz yerlerde çalışanların vicdanının, merhametinin, iyilik duygusunun ve şefkatinin her şeyin üzerinde olması gerektiğini ifade eden Ünal, insana hele de yaşlı bireylere hizmet etmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Huzurevi sakinlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok özel muhabbet sunduklarını anlatan Ünal, "Çünkü bu ülkede insana değer verilmediği günleri yaşadık. Yani insanımızın hastanelerde rehin kaldığı günleri yaşadık. İnsanımızın hastane önlerinde ölümlerine şahit olduk. Bırakın huzurevlerini maalesef insana yetirince kıymet verilmeyen günleri gördük." diye konuştu.

Ünal, sohbet ettiği huzurevi sakinleriyle yaptığı sohbette kendisine "Biz ilk aşılananlardanız burada o kadar iyi korunduk ki, salgın döneminde hiçbirimiz hastalanmadık. Yani devletimiz en çok şefkati ve ilgiyi bize gösterdi." dediğini aktardı.

Bu durumun Türk kültürünün bir parçası olduğuna işaret eden Ünal, şunları kaydetti:

"Bu da bizim medeniyetimizin ayrıcalığını ortaya koyuyor. Hatırlayın pandemi döneminde birçok ülkede yaşlılar huzurevlerinde ölüme terk edildi. Birçok ülkede insanlar huzurevlerinde unutuldular. Ama Türkiye'de biz, 'Önce büyüklerimiz.' dedik. Önce büyüklerimizin sağlığını sıhhatini koruyalım niye çünkü büyüğü olmayanın küçüğü olmaz. Bizim kültürümüzde büyüğü küçüğü bilmek öncelikle adap bilmek, yol bilmek, yordam bilmekle ilgilidir."

Ziyarete, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da eşlik etti.

Kahramanmaraş, Mahir Ünal, Huzurevi, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta huzurevini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Bakan Soylu, 'baraj patlaması' iddialarını yalanladı: Artvin'deki sele patlayan barajın neden olduğu iddiaları doğru değil 15:03 Son Dakika! Bakan Soylu, 'baraj patlaması' iddialarını yalanladı: Artvin'deki sele patlayan barajın neden olduğu iddiaları doğru değil İyi gün değil, kötü gün dostu oldular! Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır Muslera'ya sahip çıktı 14:30 İyi gün değil, kötü gün dostu oldular! Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır Muslera'ya sahip çıktı Genç mankeni öldüresiye döven Mücahit İsmail Ayta, 14:09 Genç mankeni öldüresiye döven Mücahit İsmail Ayta, "Erkeklerle nispet yaptı" diyerek kendini savundu
Yasağa aldırmadılar! Salda Gölü'nde nargile içip, çamur banyosu yapan vatandaşlar, bu kadarına da pes dedirtti 13:40 Yasağa aldırmadılar! Salda Gölü'nde nargile içip, çamur banyosu yapan vatandaşlar, bu kadarına da pes dedirtti Nefes kesen anlar! Hırçın dalgaların kayalıklara sürüklediği genç, kendisine uzatılan havluyla hayata tutundu 13:34 Nefes kesen anlar! Hırçın dalgaların kayalıklara sürüklediği genç, kendisine uzatılan havluyla hayata tutundu PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı 11:50 PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı
Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı 11:04 Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor 09:51 Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor

Son Dakika Haberleri
15:19 Eski başkanların ortak kaderi! Bir Aziz Yıldırım vakası da Galatasaray'da ortaya çıktı
15:03 Son Dakika! Bakan Soylu, 'baraj patlaması' iddialarını yalanladı: Artvin'deki sele patlayan barajın neden olduğu iddiaları doğru değil
14:34 Kardeşinin ölümüyle sarsılan Alişan'dan yeni paylaşım! Dua edenlere teşekkür edip, tüm hastalara şifa diledi
14:29 İyi gün değil, kötü gün dostu oldular! Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır Muslera'ya sahip çıktı
14:08 Genç mankeni öldüresiye döven Mücahit İsmail Ayta, "Erkeklerle nispet yaptı" diyerek kendini savundu
14:00 Ali Koç, 2021-2022 sezonu için iddialı konuştu: Bu sezon 7 senelik şampiyonluk hasretini dindireceğiz
13:50 Tokyo Olimpiyatlarında skandalların sonu gelmiyor! Törenden sorumlu yetkili, soykırımı alaya alan sözleri sonrası görevden alındı
13:39 Yasağa aldırmadılar! Salda Gölü'nde nargile içip, çamur banyosu yapan vatandaşlar, bu kadarına da pes dedirtti
13:29 Maç bitti, eleştirilerin sonu gelmedi! "Benim için zor geceydi" paylaşımı yapan Muslera'ya Galatasaray'dan destek geldi
13:24 Fırtına Şile'yi de vurdu! Denize giren 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı
Eski başkanların ortak kaderi! Bir Aziz Yıldırım vakası da Galatasaray'da ortaya çıktı Eski başkanların ortak kaderi! Bir Aziz Yıldırım vakası da Galatasaray'da ortaya çıktı         
15:19
Kardeşinin ölümüyle sarsılan Alişan'dan yeni paylaşım! Dua edenlere teşekkür edip, tüm hastalara şifa diledi Kardeşinin ölümüyle sarsılan Alişan'dan yeni paylaşım! Dua edenlere teşekkür edip, tüm hastalara şifa diledi         
14:34
Meteoroloji Uzmanı uyardı: Kuraklık konusunda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli Meteoroloji Uzmanı uyardı: Kuraklık konusunda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli         
14:13
Görüntüler İstanbul'dan! Yeşilköy sahilindeki çöp dağları isyan ettirdi Görüntüler İstanbul'dan! Yeşilköy sahilindeki çöp dağları isyan ettirdi         
13:55
Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı         
13:35
Maç bitti, eleştirilerin sonu gelmedi! Maç bitti, eleştirilerin sonu gelmedi! "Benim için zor geceydi" paylaşımı yapan Muslera'ya Galatasaray'dan destek geldi         
13:29
Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır         
11:28
Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü "Çok iyiyim" oldu         
10:24
Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor         
09:37
Selçuk Tektaş'ın cenazesinde yürek burkan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma Selçuk Tektaş'ın cenazesinde yürek burkan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma         
09:30
Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı         
09:05
"Irkçı saldırı" şeklinde yansıtılan olayla ilgili Konya Valiliği'nden açıklama: Gerçekleri yansıtmıyor         
00:17
Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar         
00:10
Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş         
23:21
Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi         
22:12
Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu         
17:43
Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2021 15:28:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta huzurevini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement