AK Parti Hasankeyf İlçe Başkanlığına Ayhan yeniden seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Hasankeyf İlçe Başkanlığına Ayhan yeniden seçildi - Son Dakika

AK Parti Hasankeyf İlçe Başkanlığına Ayhan yeniden seçildi

7 saat önce

AK Parti Hasankeyf İlçe Başkanlığına Rüstem Ayhan yeniden seçildi.

AK Parti Hasankeyf İlçe Başkanlığına Rüstem Ayhan yeniden seçildi.

Hasankeyf Belediyesi konferans salonunda tek liste halinde gidilen olağan kongrede geçerli oyların tamamını alan Ayhan, yeniden il başkanlığına getirildi.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti olarak Türkiye'ye damga vurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Batman, Hasankeyf ve Türkiye'ye yaptığımız hizmetlerle damgamızı vurduk. Hasankeyflilerin mutlu olması için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Hasankeyflilerin memnun ve mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz. Hasankeyf'i de sular altında bırakmadık. Titiz bir çalışmayla tarihi eserleri taşıyarak Hasankeyf'i Türkiye'nin sayılı açık hava müzesi haline getirdik."

Daha sonra İdlib şehitleri için mevlit okutuldu.

AK Parti Hasankeyf İlçe Başkanlığına Ayhan yeniden seçildi

Hasankeyf, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:29 Kaynak: AA
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