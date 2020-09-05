AK Parti Hayrat ve Araklı ilçe kongreleri yapıldı - Son Dakika

AK Parti Hayrat ve Araklı ilçe kongreleri gerçekleştirildi.

AK Parti Hayrat İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi, ilçe merkezindeki salonda gerçekleştirildi.

Kongreye, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, diğer ilgililer ve partililer katıldı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili, Trabzon bölge koordinatörü Polat Türkmen'in divan başkanlığını yaptığı kongrede tek listeyle seçime gidildi.

Mevcut İlçe Başkanı Serkan Karaahmetoğlu, kongrede yeniden başkan seçildi.

AK Parti Araklı İlçe Kongresi

AK Parti Araklı İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi de ilçedeki bir salonda yapıldı.

Milletvekili Türkmen'in divan başkanlığını yaptığı kongreyi, milletvekilleri Ayvazoğlu ve Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, İl Başkanı Revi de takip etti.

Tek listeyle gidilen seçimde, mevcut İlçe Başkanı Şaban Bıyık yeniden başkan seçildi.