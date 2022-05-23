AK Parti heyeti Van Valisi Balcı'yı ziyaret etti

AK Parti İl Başkanlığı teşkilat üyeleri ve ilçe belediye başkanları, Van'a yeni atanan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Balcı, AK Parti heyetine teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Kayha Türkmenoğlu da kente yeni atanan Balcı'ya görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu, başarı diledi.

Ziyarete, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan da katıldı.