AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, "CHP'nin asıl sorunu sorumsuz yöneticilerdir" - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, "CHP'nin asıl sorunu sorumsuz yöneticilerdir"

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, CHP İl Başkanı Ümit Özer'in yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Mağlup CHP'nin mağrur İl Başkanı, yine yaptığı garabet açıklamalarla milletimizin aklıyla adeta alay etmeye devam ediyor" dedi.

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu,

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, CHP İl Başkanı Ümit Özer'in yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Mağlup CHP'nin mağrur İl Başkanı, yine yaptığı garabet açıklamalarla milletimizin aklıyla adeta alay etmeye devam ediyor" dedi.

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, "Millete düşmanlık eden Türkiye'yi parçalamak, bölmek isteyen evlatlarımızın katili PKK'nın siyasi temsilcisi HDP ile oynaşarak siyaset yapan CHP'nin Kayseri temsilcileri yine algı operasyonuna giriştiler" ifadesinde bulunarak, "Cumhuriyet tarihinin en büyük ayıplarından birisi olan İSKİ Skandalı'nın müsebbibi CHP'yi adeta mağdur gibi gösterip aklamaya çalışmış. Ne yazık ki artık bu algı yönetiminden de çok daha öteye geçmiştir. Kayseri halkının ve Türk Milleti'nin yarım asırdan fazla zamandır iktidar şansı vermediği CHP'nin asıl sorunu böylesi sorumsuz yöneticilerdir" dedi ve açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Halkımız ve milletimiz biliyor ki Türkiye'de CHP belediyeciliği demek; çöp, çamur, çukur demektir.

Kayseri'de ise CHP belediyeciliği; yolsuzluk, rüşvet, büfe cenneti ve irtikaptır. Bunlara ilaveten pis kokudur, kanalizasyonsuzluktur, hastalıktır. Ayrıca şehircilik anlayışı da gecekondu dikmek, şahıs ve vakıf arazilerini talan ettirmektir. Altyapısız yerleşim bölgelerini hizmet diye göstermek demektir. Şehir parklarını, mafyavari tiplere peşkeş çekmektir.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer Hanımefendi bir hafıza kaybı yaşamadı ise bir an evvel gerçeklerle yüzleşmesini kendisine şiddetle tavsiye ediyorum.

Kayseri Halkı, CHP belediyeciliğini hiç unutmamıştır. Ayrımcılığı unutmamıştır. Bu yüzdendir ki, Kayseri'de tek belediye dahi kazanamayan CHP'dir. Cumhur İttifakı karşısında 17-0 mağlup olmuşlardır. Makul bir insanın yapacağı muhasebeden sonra, gerçekleştireceği tek iş; bu ezici yenilginin müsebbibi olarak istifa etmekti ya da bu konularda hiç ağzını açmamak, edeplice oturmaktı. Ancak itibarlarını oturdukları koltuklarından aldıklarından; mağlubiyeti sindirip ortaya erdemli bir irade dahi koyamadılar.

Bu da yetmezmiş gibi çalışmalarıyla halkımızın ve milletimizin takdirini kazanmış değerli Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'yi hedef alarak prim yapmaya çalışıyorlar. Ancak gülünç duruma düştüklerini ifade etmek istiyoruz.

Son olarak belirtmek isteriz ki; CHP'nin bir türlü başarı sağlayamayan il başkanını; algı yönetimi ve tezviratla uğraşmak yerine şehrimizin gelişimine katkı sunacak fikir taneleri vermeye davet ediyoruz. Tabii bu hususta bir fikirleri varsa." - KAYSERİ

Cumhuriyet Halk Partisi, Ümit Özer, AK Parti, Kayseri, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, 'CHP'nin asıl sorunu sorumsuz yöneticilerdir' - Son Dakika


Son Dakika

Çifte cinayetin şüphelileri tutuklandı! Bir kişiyi daha öldürmek için plan yapmışlar Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu
Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi         
18:28
Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı         
18:06
Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş         
17:41
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai ifadeye çağrıldı Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai ifadeye çağrıldı         
17:09
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
15:07
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 19:12:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, "CHP'nin asıl sorunu sorumsuz yöneticilerdir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei