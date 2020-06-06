AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu Gençlik Kollarını ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, partisinin gençlik kollarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu, parti teşkilatlarına yaptığı ziyaretler kapsamında gençlik kollarını ziyaret etti.

Ziyarette gençlerle sohbet eden Çopuroğlu, fikir alışverişinde bulundu.

Çopuroğlu, gençlerin geleceğin teminatı olduklarını her zaman vurguladıklarını belirterek "İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak davamıza gönül vermiş genç kardeşlerimizle sohbet ettik. Kayseri gençliğimiz emin ellerde maşallah. Her birinin gözlerinden öpüyoruz." ifadelerini kullandı.