AK Parti İl Başkanı Ellibeş'ten Özavcı'ya plaket

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla 5 kez Türkiye'yi gezen Erol Özavcı'ya, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş tarafından teşekkür plaketi verildi.

DSP'nin 2010'daki olağan kurultayında genel başkanlığa aday olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek amacıyla daha önce "Biz Türkiyeyiz", "Dünya lideri", "Erdoğan" yazıları bulunan otomobiliyle 5 Türkiye turu yapan Özavcı, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'i makamında ziyaret etti.

Ellibeş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına ve AK Parti'ye olan desteklerinden dolayı Özavcı'ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi kalkındırmak için mücadele verdiğini belirten Özavcı, "Ben daha iyi, güçlü bir Türkiye olmasını istiyorum. Eski DSP genel başkanı adayı olarak, vatanımı, milletimi sevdiğim için Türkiye'yi karış karış gezdim. Bu bir gönül işidir." ifadelerini kullandı.

Ellibeş, daha sonra Özavcı'ya katkılarından dolayı plaket takdim etti.