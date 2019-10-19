AK Parti İl Başkanı Yıldız ilçe başkanlarıyla bir araya geldi

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, ilçe başkanları ile bir araya gelerek, başta Barış Pınarı Harekatı olmak üzere birçok konuyu değerlendirerek, bundan sonra yapılması gerekenler konusunda bilgi verdi.



Yıldız, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen süreci değerlendirirken, operasyonu başka yönlere çekmek isteyenlere de sert tepki gösterdi. Operasyon başlarken eleştirilerde bulunan muhalefetin de sonunda Türkiye'nin bölgedeki başarısını kabul etmek zorunda kaldığına dikkati çeken Yıldız, Türkiye'nin ABD ile vardığı Güvenli Bölge anlaşmasının önemine de dikkati çekti.



İlçe başkanlarının sürekli sahada olmalarını, halkı operasyonla ilgili bilgilendirmelerini isteyen Yıldız, "Ülkemizin gücü ve liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlığı ile kimse karşımızda duramaz. Bunu herkes böyle bilmeli" dedi.



Bir yandan Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısı, diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik gücünün hayranlıkla izlendiğini ifade eden AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, "Ülkemiz kendi güvenliğinin yanı sıra nerede bir mazlum varsa onun yanındadır. Bugün bu mücadelede Türkiye'nin yanında yer alanların adı tarihe altın harflerle yazılırken, karşısında olanlar tarihi bir lekeye sahip olacaklardır"



Yıldız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da operasyonun nihai başarısı için tüm teşkilatla birlikte sınırın sıfır noktasında üzerlerine düşen görevi yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Son yapılan yerel seçimlerde 13 ilçenin 12'sinde AK Parti zaferinin sağlanmasında özverili çalışmalar gerçekleştiren teşkilatında moral ve motivasyonu yüksek tutan İl Başkanı Yıldız, sahadan kopmadan çalışmaların aralıksız sürdürülmesi, HALKIN sorun ve beklentilerinin teşkilata iletilmesini istedi.



Yıldız, toplantıda, teşkilatın aylık çalışmalarını da değerlendirerek, ilçe başkanlarının görüş ve önerilerini dinledi. - ŞANLIURFA