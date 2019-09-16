AK Parti İl Binası önünde eylem yapan anneler: Diyarbakır'daki annelerden ne farkımız var?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri okullarda çocukları öğrenci olan anneler Ak Parti'nin İstanbul İl Binası önünde oturma eylemi başlattı. Çocukları dört yıldır tutuklu yargılanan anneler yetkililere ulaşmak istedi ancak polis müdahalesi ile karşılaştılar. Bina önünde eyleme izin verilmeyince de bu kez eylemlerini İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı önüne taşıdılar.



Euronews'e konuşan Fatma Hokka 3 yıldır tutuklu olan oğlu Burak Hokka'nın serbest bırakılmasını istiyor. "Oğlumuzu devlete verdik" diyen Fatma Hokka, "Harbiyeli öğrencilerin aileleri olarak gittiğimiz her yerde bu muameleyi görüyoruz. Öğrencilerimiz okuldayken, takdir, teşekkür mektupları geliyordu. Çocuklarınız bize emanet deniliyordu. Ama şu anda çocuklarımıza devlet sahip çıkmıyor" ifadelerini kullandı.