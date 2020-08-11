- AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlıklarından suç duyurusu - Son Dakika

- AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlıklarından suç duyurusu

Varol, "Dün olduğu gibi bugün de yargısal süreçlerin takipçisi olacağız"

ANKARA - Ak Parti Ankara Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol, Ak Parti Ankara İl Başlanlığı'nda ilçe kadın kolları başkanlarının da katıldığı basın toplantısında Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman Dilpak'a dava açtıklarını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'ın AK Parti'li kadınlara dönük hakaret ve çirkin yakıştırmaları nedeniyle AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlıklarının 81 ildeki suç duyurusunda. Suç duyurusu ile ilgili AK Parti İl Başkanlığı'nda Ak Parti Ankara Kadın Kolları Başkanı Varol açıklama yaptı.

Her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı gösterdikleri söyleyen Varol, "AK Parti Genel Merkezimiz, Partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak aleyhine Yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır" diye konuştu.

Varol şöyle devam etti:

"Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 İldeki Başkanlıklarımızla birlikte sözkonusu gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir.

Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve Partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki girişimlerde bulunduk. Dün olduğu gibi bugün de yargısal süreçlerin takipçisi olacağız. Tüm basın mensuplarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza bu vesile ile selam, saygı ve muhabbetlerimizi sunarız.