AK Parti il teşkilatından bir heyet Kızıltepe'de çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti il teşkilatından bir heyet Kızıltepe'de çeşitli ziyaretlerde bulundu

24.04.2022 14:08
AK Parti il teşkilatından bir heyet Kızıltepe'de çeşitli ziyaretlerde bulundu

AK Parti Mardin İl Başkanlığından bir heyet Kızıltepe ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti Mardin İl Başkanlığından bir heyet Kızıltepe ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin ve partililerden oluşan heyet, Kızıltepe Esnaf Sanatkar Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odası ve Anadolu Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Ziyaretlerde sanayici, iş adamları, çiftçi ve esnafla görüşüldü.

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Alaplı'dan kısa kısa Alaplı'dan kısa kısa AK Parti Edirne 3 kademe ilçe başkanları ve teşkilat mensupları toplantısı yapıldı AK Parti Edirne 3 kademe ilçe başkanları ve teşkilat mensupları toplantısı yapıldı

Kızıltepe, Hisarcık, AK Parti, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti il teşkilatından bir heyet Kızıltepe'de çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti il teşkilatından bir heyet Kızıltepe'de çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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