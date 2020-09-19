AK Parti Ilgın İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Ilgın İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Ilgın İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Ilgın İlçe Kongresi yapıldı, System.String[]

AK Parti Ilgın İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Ilgın Belediyesi kapalı pazar yerinde düzenlenen programa, partililer dezenfekte tünelinden geçtikten ve ateşleri ölçüldükten sonra alındı. Kongrede sosyal mesafeye ve maske kullanılmasına özen gösterildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan AK Parti İlçe Başkanı Ali Erten, partide yer almaktan ve aldığı görevden duyduğu onuru dile getirerek, "Son on yılda Ilgın'da kamu yatırımlarından nasibini almıştır. Biz sadece görevi arkadaşlarımıza devrediyoruz. Davamızda çalışmaya, üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile yeni görev alacak arkadaşlarıma hayırlı olsun diyorum. Allah'ım başarılı hizmetler nasip etsin." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü hatırlatan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Erdoğan'ın selamını Ilgınlılara ilettiğini söyledi.

Büyükşehir Yasası'nın ardından ilçelerin standartlarının arttığına dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

"Görev aldığımız günden itibaren belediyecilik çıtasını yükseltmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çaba sarf ediyor, gayret gösteriyoruz. Belediye Başkanımızla uyum içerisinde ilçemize hizmet ediyoruz. İlçe Başkanımızla istişarelerde bulunuyoruz. Ilgın'ımızın çok daha güzel hale gelmesi için birçok hizmeti hayata geçirdik. Sadece Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılından bugüne Ilgın'a yaptığımız toplam hizmet bedeli 158 milyon lirayı geçmiş durumda. Bir taraftan da hizmetler devam ediyor."

Konya Milletvekili Tahir Akyürek ve Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş da kongrede birer konuşma yaptı.

Faaliyet ve mali raporlarının oylanmasının ardından, tek liste ile girilen seçimde ilçe başkanlığına Ömer Apil getirildi.

Kongreye Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Harun Ok, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, delegeler ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti, Pazar, Konya, Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 13:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Ilgın İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika


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