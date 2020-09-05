AK Parti İpsala İlçe Başkanlığına Hakan İlkdoğmuş seçildi - Son Dakika

AK Parti'de İpsala ilçe kongresi yapıldı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri alınarak yapılan kongrede konuşan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal kongrenin hayırlı olmasını diledi.

İpsala'nın her zaman birlik beraberliğe önem verdiğini belirten Aksal, "Koronavirüsten dolayı kongrelerimizi belirli sayıda katılımla gerçekleştiriyoruz. Ama İpsala'da büyük bir bayram havasında kongresini yapıyor. Edirne bizim serhat şehrimiz İpsala'da bizim en uç noktamız. Tüm dünya bizim karşımızda dursa da biz vazgeçmeyeceğiz. Nasıl ana kara bizim için kıymetliyse mavi vatan da o kadar değerli." diye konuştu.

AK Parti Edirne Koordinatörü ve İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca da kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, İpsala teşkilatında bu güne kadar emek vermiş partililere teşekkür etti.

İl Başkanı Belgin İba da tüm teşkilatlarla çok çalışarak ahenk içinde Türkiye'yi ve Edirne'yi 2023 hedeflerine ulaştıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Devletimizin yapmış olduğu hizmetleri ve devam eden projeleri gezdik, bilgi aldık. İpsala Sınır Kapımız yenileniyor. İnşaat süreci tamamlanması ile birlikte bin 600 metrekarelik bir yerleşkede hizmetini kaliteli bir şekilde sürdürecek. İpsalamız AK Parti döneminde atık su arıtma tesisine kavuştu. Yaklaşık 7 milyonluk bir yatırımdan söz ediyoruz. Her şeyi ile biten İpsala Atık Su Arıtma Tesisi, üzülerek ifade ediyorum ki aradan geçen 2,5 yıllık bir zamanın ardından hala faaliyete geçirilemedi. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan İpsala ilçemizin 2,5 yıldır adeta kaderine terk edilmesi üzüntü verici."

Kongrede, Hakan İlkdoğmuş ilçe başkanlığa seçildi.