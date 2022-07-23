2023 için büyük mücadele! AK Parti İstanbul'da "Yüz yüze 100 Gün Projesi" başlattı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan 'Yüz yüze 100 Gün Projesi' bugün Güngören, Sultanbeyli ve Bahçelievler ilçelerinde başladı. Güngören'deki programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, AK Parti Güngören ilçe başkanı Devran Yalçınkaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, 27 Temmuz 2008 tarihinde Güngören'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olanların aileleriyle buluşarak onların sorunlarını dinledi. Şen, 'Şehit ailelerine sabırlar, metanetler, sağlıklar ve huzurlar niyaz ediyorum' dedi. Ailelerin önerilerini not alan şen ardından semtte bulunan esnafları ziyaret etti. Şen, İstanbul'da başlatılan projenin seçime kadar devam edeceğini söyledi.

"3 AYI AŞKIN BİR SÜRE GEZECEĞİZ"

Mustafa Şen, İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında İstanbul'u 3 ayı aşkın bir süre gezeceklerini belirterek, 'Bütün genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve bakanlarımız işleri el verdiğince burada olacağız. Aynı zamanda Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) İstanbul'da olacak. Sonrasında da Anadolu'nun ve Trakya'nın başka illerinde devam edecek. Bütün Türkiye'de bunu yapacağız. Yüz yüze insanlarımızla, vatandaşlarımızla ve halkımızla birlikte bütün talepleri, şikayetleri ve ne söyleyeceklerse dinleyeceğiz' dedi.

"UMUDUMUZ YENİDEN MİLLETİMİZİN BİZİ TERCİH ETMESİ"

Çalışmayı 2023 haziranına kadar devam ettireceklerini ifade eden Şen, "Umudumuz ve beklentimiz çalışmalarımızın neticesinde Türk milletinin yeniden bizi tercih edeceği yönünde. 2023 seçimlerinde AK Parti ve MHP olarak belki zaman içerisinde katılmak isteyen başka partilerde olabilir. Bizim kapımız bütün vatanseverlere açıktır. Türkiye'nin menfaatlerine evet diyenlere, Türkiye'nin büyük projelerine evet diyenlere ve Türkiye'yi yurt dışında ve yurt içinde bir yerlere şikayet etmeyenlere her zaman açıktır. Bu şekilde inşallah hep beraber bütün Türkiye olarak 2023 vizyonumuzu ortaya koyduk ve seçime adım adım yaklaşıyoruz. ve büyük bir başarıyla da seçimden çıkacağımızı umut ediyoruz. Biz şimdiden milletimize teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalar inşallah çok bereketli ve çok hayırlı olacaktır" diye konuştu.