AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na "Hodri meydan, çıkın karşımıza" - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na "Hodri meydan, çıkın karşımıza"

25.05.2022 23:18
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na "Hodri meydan, çıkın karşımıza"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na "Hodri meydan, çıkın karşımıza" AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik konuşan CHP...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na "Hodri meydan, çıkın karşımıza"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. İl Başkanı Kabaktepe, "Milletine ve ülkesinin aydınlığına, gelişmişliğine meydan okuyup karanlık şarkısı söyleyenlere, bize meydan okuyanlara sesleniyorum: İşte meydan. Hadi, çıkın karşımıza. Hodri meydan" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den sert tepki geldi. Kılıçdaroğlu'na seslenen İl Başkanı Kabaktepe, "Hadi, çıkın karşımıza" dedi.

"Karanlık şarkısı söyleyenlere, hodri meydan diyorum"

Eleştirisini sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşım ile dile getiren İl Başkanı Kabaktepe şunları söyledi: "Milletine ve ülkesinin aydınlığına, gelişmişliğine meydan okuyup karanlık şarkısı söyleyenlere, Cumhurbaşkanımızın şahsında iftira ve yalanlarla milli iradeye meydan okuyan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum; El mi yaman bey mi yaman. Diyorum ki işte meydan. Hadi, çıkın karşımıza.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Hodri meydan, çıkın karşımıza
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Hodri meydan, çıkın karşımıza
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Hodri meydan, çıkın karşımıza

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 'Hodri meydan, çıkın karşımıza' AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 'Hodri meydan, çıkın karşımıza' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti, CHP'dir' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti, CHP'dir'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 'Hodri meydan, çıkın karşımıza' - Son Dakika


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