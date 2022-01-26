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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İBB'nin ihmallerini tek tek saydı - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İBB'nin ihmallerini tek tek saydı

26.01.2022 17:29

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, yoğun kar yağışının İstanbul'u felç ettiği 24 Ocak gecesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmallerini sıraladı. İl Başkanlığı'nın hazırladığı raporda kış mevsiminin ortasında tuz alım ihalesinin iptal edilmesi, kış tatbikatının yapılmaması, eylem planının hazırlanmaması gibi ihmallerin felakete kapı araladığına dikkat çekildi.

İstanbul, 24 Ocak gecesinde tarihi günlerinden birini yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanırken, binlerce vatandaş da araçlarında mahsur kaldı. Gereken önlemleri zamanında almadığı gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da istifaya davet edildi.

AK PARTİ İSTANBUL, İHMALLERİ SIRALADI

Tüm bu gelişmelerin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan da dikkat çeken bir adım geldi. Başkanlık tarafından hazırlanan raporda, Kadir Topbaş döneminde İstanbul'da kar yağışına karşı alınan önlemler sıralandı. Ayrıca İBB'nin kış mevsiminin ortasında tuz alım ihalesini iptal etmesine dikkat çekildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından hazırlanan metinde, şu ifadelere yer verildi:

  • Son günlerde yoğun kış şartlarıyla birlikte İstanbul'da yaşanan ulaşım sorunu sebebiyle "AK Parti döneminde İBB'nin kış hazırlıkları" nasıldı anlatmak istedik. Birlikte bakalım.
  • AK Partili İBB döneminde; Eylül ve Ekim'de araç, solüsyon, tuz gibi eksiklerin tedariki için ihaleye çıkılırdı. (CHP'li İBB'nin, zaten geç kalınmış olan 10 Ocak 2022'deki 100 bin ton tuz alım ihalesini iptal ettiğini hatırlatalım.)
  • Kasım ayı geldiğinde ise AKOM'da Kışla Mücadele Toplantısı düzenlenir, bu toplantılarda mevcut durum analiz edilir, eksikler belirlenir ve eylem planı hazırlanırdı.
  • Kış mevsimi öncesinde İBB'nin ilgili tüm birimlerinin katılımıyla 'Kış Tatbikatı' düzenlenir, bu sayede sahada karşılaşabilecek muhtemel senaryolara karşı ne gibi önlemler alınacağı tecrübe edilirdi. Meteoroloji verilerine göre yağışın etkili olması muhtemel günden 3 gün önce AKOM'da Acil Durum Ekipleri hazır kıta edilirdi.
  • Daha önceden belirlenen güzergahlara ekipler konuşlandırılır, İBB Başkanı veya Genel Sekreteri çalışmalara bizzat başkanlık eder, hava şartları normalleşene kadar iş başında bulunurdu. Koruyucu, önleyici ve periyodik tedbirler sayesinde ulaşım güvenliği sağlanırdı.
  • Örneğin 2018'deki kış hazırlıkları kapsamında; İstanbul'da 7 bin 373 km'lik güzergâh ağında 363 müdahale noktası belirlendi. 7 bin 83 personel, 1.357 araç 7/24 esasına göre görevlendirildi.
  • İlave olarak köy içi yollarda kullanılmak üzere 147 adet kar küreme bıçağı takılmış şoförlü traktör, 6 adet Kar Kaplanı, 53 çekici vinç vazifelendirildi, metrobüs güzergahına özel 33 kışla mücadele aracı konuşlandırıldı.
  • Köprü giriş çıkışları başta olmak üzere 60 kritik nokta BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) ile yakından takip edilip buzlanma tespit edildiğinde derhal ekipler yönlendirilirdi. Kritik nokta ve kavşaklara vatandaşların kullanımı için toplam 10 bin ton tuz torbası bırakılırdı.
  • 2017 yılında karla mücadele için 136 bin ton tuz, 539 ton solüsyon kullanıldı.
  • Aziz İstanbulluların benzer mağduriyetler yaşamaması için bu anlattıklarımızın örnek olmasını diliyoruz. Bu anlattıklarımızın örnek olmasını diliyoruz."
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Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İBB'nin ihmallerini tek tek saydı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İBB'nin ihmallerini tek tek saydı - Son Dakika
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