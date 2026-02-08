AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda "Sendikalar Buluşması" yapıldı - Son Dakika
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda "Sendikalar Buluşması" yapıldı

08.02.2026 15:12
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "AK Parti iktidarları olarak çalışanın yaşam kalitesini artırmak için her türlü mücadeleyi verdik, vermeye de devam edeceğiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "AK Parti iktidarları olarak çalışanın yaşam kalitesini artırmak için her türlü mücadeleyi verdik, vermeye de devam edeceğiz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenen "İnsan Hakları ve Özgürlükleri Kapsamında Sendikalar Buluşması"nda konuşan Yalçın, insan hakları kavramının yalnızca soyut bir çerçeve olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Yalçın, sendikaların adil bir ekonomi için vazgeçilmez olduğunu dile getirerek, "Sendikalarımızın varlığı işçiyle kaimdir, emekçiyle kaimdir. Emekçi olduğu için, emekçi örgütlendiği için sendikalar vardır. Aynı şekilde, üretimin ve istihdamın sürekliliği de insan unsuruna dayanır. Bu anlamda işçi ve işveren adil, hakkaniyetli ve hak temelli bir zeminde birbirini tamamlayan iki ana unsurdur. Bizler işçiyi de işvereni de her şeyden önce bir 'insan' olarak gören bir yaklaşımı benimsiyoruz." diye konuştu.

Alın teri ve helal rızık kavramının medeniyetlerinin merkezinde yer aldığını kaydeden Yalçın, alın teri ve emeğin hiçbir ideolojiye, hizbe, klik veya gruba ipotek edilemeyecek kadar kutsal olduğunu ifade etti.

HAK-İŞ, MEMUR-SEN ve TÜRK-İŞ gibi köklü sendikaların ülkedeki sosyal adalet yolculuğunda önemli roller üstlendiğine dikkati çeken Yalçın, sendikal mücadeleyi yıkıcı bir şekilde alan zihniyete karşı bunların emekçinin hakkını savunmak, alın terini korumak için çok önemli katkılarda bulunduklarını kaydetti.

Yalçın, 24 yıllık AK Parti iktidarında çalışanların hakkını savunmak için her türlü icraatın ve yasal düzenlemeyi yaptıklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' felsefesiyle hareket etmesi nedeniyle emekçi insan tüm siyasetimizin en temelinde merkezindeki rol. Bugün bu istişare toplantısını yapmamızın temelinde de aynı mantık yatıyor. Biz, AK Parti iktidarları olarak çalışanın yaşam kalitesini artırmak için her türlü mücadeleyi verdik, vermeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İktidar alternatifi olduğunu söyleyen siyasi partilerin sendikalarla benzer nitelikte toplantılar yapmadığını dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Ülkeyi şehir şehir geziyorlar, tek dertleri var. Hırsızlık ve yolsuzluğun her türlüsüne bulaşmış belediye başkanlarının kendi hakkını savunmanın dışında hiçbir siyasi gündemi milletin önüne getirmiyorlar. 23-24 yıllık iktidarımız döneminde bize muhalefet olarak getirdikleri tek bir fikir, tek bir tutarlı fikir, tek bir siyaset önerisi hatırlamıyoruz. Bu zamana kadar Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı dışında, toplumun önüne herhangi başı sonu belirli siyaset bile ortaya koymuş değiller. Üç yılın ardından deprem bölgesine gittiler. Deprem bölgesinde yine her zaman olduğu gibi fotoğraf çektirip, poz verip geri döndüler. Utanmaz gibi o bölgede yaptıkları sadece 3-5 konteyner çalışmasının propagandasını yapıp döndüler. Üç yıl boyunca Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimiz, vekalet amirlerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız deprem bölgesini bir an dahi yalnız bırakmadı."

Yalçın, depremzedelere 455 bin konutun teslim edilmesinin "siyasi bir icraat" değil, "insana verilen kıymetin bir göstergesi" olduğunu belirtti.

Ülkenin ekonomisini yeniden inşa etmek, daha güçlü hale getirmek, bir daha kırılgan bir yapıya uğramamasını sağlamak için siyasi ve ekonomik programı takip ettiklerini vurgulayan Yalçın, "Bu ülkeyi bir daha IMF'lerin eline bırakmayacak, bu ülkenin insanının refahını bir daha ekonomik krizler esnasında kaybetmeyecek bağımsız bir ekonomik yapı inşa etmek istiyoruz ki bu ülkenin çalışanı, emeklisi refahını bir daha ekonomik krizler esnasında kaybetmesin. Bunun acı mücadelesini veriyoruz, bunun acı reçetesini ödüyoruz. Bu konuyla ilgili CHP'nin hala topluma söylediği tek bir cümle yok." diye konuştu.

"Bugünkü istişaremizle bir araya gelişimiz bir final değil"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise işçi ve emekçilerin sesi olan sendikalarla bir araya gelip istişare yaptıklarını anlattı.

Özdemir, istişareyle alınan kararlarının ülkeyi ve milleti daha aydınlık günlere getirebileceğine yürekten inandıklarını ifade ederek, "Bugünkü istişaremizle bir araya gelişimiz bir final değil. Bu, sadece bir başlangıç." dedi.

Siyasi hayatı boyunca farklı görevlerde bulunduğunu aktaran Özdemir, "Görev aldığımız her alanda sendikalarımızın açık kabul politikalarını ve kol kola yürüme anlayışını hamdolsun en üst ölçekte göstermeye gayret ettik. Meclisteki üyelikten belediye başkanlığı görevimize, ardından il başkanlığı sürecimizde de aynı anlayışı kuvvetli bir şekilde büyütmenin gayreti içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Cesur Öztürk ve TÜRK-İŞ İstanbul İl Başkanı Halil Faik Erdal da katıldı.

Toplantıda insan hakları, emek ve özgürlükler konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA

