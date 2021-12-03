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AK Parti İstanbul Teşkilatı Sapanca'da kampa girecek - Son Dakika

AK Parti İstanbul Teşkilatı Sapanca'da kampa girecek

03.12.2021 17:38
AK Parti İstanbul Teşkilatı Sapanca'da kampa girecek

??????? AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Sapanca'da yapılacak.

??????? AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Sapanca'da yapılacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kamp programında AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve AK Parti İstanbul 3 Kademe İl Yönetimi yer alacak.

Programda, İstanbul Teşkilatı'nın yaptığı çalışmalar masaya yatırılacak, halihazırda devam eden çalışmalar değerlendirilecek, 2023 ve 2024 seçimlerinde yapılması planlanan faaliyetler istişare edilecek.

Kamp programı, 4 Aralık Cumartesi AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, teşkilat mensuplarına hitap edecek ve bir sunum yapacak. Akabinde ise istişare ve değerlendirme toplantısı başlayacak.

5 Aralık Pazar günü ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir sunum yapacak. Ardından AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım teşkilata hitap edecek ve bir sunum yapacak.

Kamp programı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Numan Kurtulmuş, İstanbul, AK Parti, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul Teşkilatı Sapanca'da kampa girecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul Teşkilatı Sapanca'da kampa girecek - Son Dakika
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